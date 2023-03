VENGHINO SIGNORI, VENGHINO: LA FERRARI PERDE PEZZI E CERCA DISPERATAMENTE NUOVI INGEGNERI! LA PROVA? L’AD, BENEDETTO VIGNA, HA PUBBLICATO UN ANNUNCIO SU LINKEDIN PER IL RUOLO DI “SENSOR APPLICATION ENGINEER” E VIENE PERCULATO SUI SOCIAL PER LA SCELTA. MA IN MOLTI FANNO NOTARE L’OVVIO: SE HAI BISOGNO DI TROVARE LAVORATORI, METTI UN ANNUNCIO SU UN SITO NATO PER QUELLO. IL PROBLEMA, SEMMAI, È IL PERCHÉ LO FANNO: I VECCHI INGEGNERI STANNO SCAPPANDO A GAMBE LEVATE DA MARANELLO!

La #Ferrari cerca ingegneri su LinkedIn … questo e’ troppo davvero….

La #Ferrari cerca ingegneri e lo fa anche su LinkedIn.

Se vi fate un giro su quella piattaforma vedrete che anche gli altri team mettono annunci simili.

Prima di gridare allo stupore e creare scalpore bisognerebbe avere un quadro migliore della situazione.

E quì mi taccio

#F1

Benedetto Vigna ha divulgato personalmente su LinkedIn, questo annuncio di lavoro per Ferrari.

Non ci sono ne limiti di età, ne di esperienza.

Ottima opportunità ?

#F1

La #Ferrari è alla ricerca di ingegneri. L'amministratore delegato del Cavallino, Benedetto Vigna, ha condiviso su Linkedin l'annuncio di lavoro pubblicato dall'azienda di Maranello.

il fatto che la #Ferrari cerchi ingegneri e lo fa su linkedin come fanno tutte le aziende precisamente dove dovrebbe destare scalpore?

E l'Oscar per la stupidità va a 'tutti quell* che stanno mandando la candidatura alla Ferrari su LinkedIn senza avere un minimo di competenza' perché oggi si sentono spiritos*, ma non hanno capito che sono solo stupid* e che fa ridere solo loro

E allora anche loro sono messi maluccio visto che pubblicano le loro posizioni aperte su LinkedIn proprio come fa Ferrari e qualsiasi altra azienda nota. Oppure Ferrari ha il potere di far sapere tramite telepatia le proprie posizioni aperte a tutti gli ingegneri del mondo...…

Il problema non è la notizia sul recruiting della #Ferrari tramite Linkedin. Il problema siete voi che cliccate su certe notizie. Tanto vi dovevo.

#F1

I media che hanno deriso la ricerca della #Ferrari su #LinkedIn potrebbero prendere esempio da loro piuttosto che scegliere i propri collaboratori guardando i follower su Instagram oppure i legami di parentela.

La situación en Ferrari está más cabrona de lo que se pensaba, el CEO de Ferrari compartió ofertas laborales en LinkedIn

Okay che un po' sfruttano la Ferrari per fare i titoloni. Però vorrei capire se effettivamente c'è questo approccio così negativo nei confronti di LinkedIn.

Su Linkedin ci bazzico spesso e vedo gli annunci. Ora perchè lo fa Ferrari in questo periodo di caos la gente grida allo scandalo. Ma anche meno.

Fai lo spiritoso perché non sai con che argomenti reggere la conversazione?

1) Un sacco di gente che lavora in F1 ha un profilo LinkedIn

2) L'annuncio riguarda la Ferrari in generale senza specificare se si tratta della Scuderia o altro

3) Complimenti per la mentalità da boomer

Ah non lo so.

Per qualcuno Ferrari non dovrebbe “abbassarsi” al cercare personale su LinkedIn a quanto pare

Valli a capire

LA FERRARI CERCA INGEGNERI SU LINKEDIN: BUFERA SUL CAVALLINO

Estratto dell’articolo di Marco Gentile per www.ilgiornale.it

La Ferrari si rivolge al social network Linkedin per trovare ingegneri da inserire all'interno del proprio organico. La decisione del Ceo Benedetto Vigna suscita qualche perplessità nell'ambiente di Maranello e anche tra i tifosi della Rossa, già in ansia dopo il deludente avvio nel Mondiale 2023, in Bahrain. Le dimissioni, in realtà pianificate, di uno dei principali responsabili della SF-23 l'ormai ex Head of Concept Vehicle David Sanchez, hanno dato il là alla ricerca di altri ingegneri da far entrare in squadra, anche se stupisce la modalità con cui sta avvenendo la ricerca.

[...] Questa ricerca di questi quattro ingegneri su Linkedin, però, ha creato ulteriori malumori. La casa di Maranello ha specificato di ricercare ingegneri con esperienza da inserire nel suo team, le posizioni aperte dal Cavallino sono: Regulation & Sustainability Engineer, Manifacturing Engineer Internship, Sensor Application Engineer ed Electrical & Electronics Engineer. Nessuna di questa posizione, però, sembra essere relativa alla gestione Sportiva che si occupa del team di Formula Uno.

A dire il vero, inoltre, negli ultimi anni la Red Bull ha inserito 20 posizioni lavorative di questo genere negli anni e dunque non è una novità assoluta. Viene però da chiedersi perché la posizione aperta dalla Ferrari per il ruolo di Sensor Application Engineer che, come recita l'annuncio pubblicato, andrà a ricoprire il ruolo di "responsabile dello sviluppo, dell'ottimizzazione e dell'integrazione di nuove strategie di sensori a livello di veicolo" e "del controllo degli sviluppi hardware e software") sia stata interpretato all'esterno come un ulteriore segnale del clima rovente che si respira attualmente all'interno del Cavallino.

tweet sulla ferrari che cerca ingegneri su linkedin 3 tweet sulla ferrari che cerca ingegneri su linkedin 5 annuncio di ferrari su linkedin tweet sulla ferrari che cerca ingegneri su linkedin 4 BENEDETTO VIGNA BENEDETTO VIGNA

SAINZ VASSEUR LECLERC 1 ferrari test bahrain tweet sulla ferrari che cerca ingegneri su linkedin 6