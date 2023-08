IL VERO GIOIELLO DELLA CORONA DEI BERLUSCONI SI CHIAMA MEDIOLANUM – LA BANCA DI DORIS, CONTROLLATA AL 30% DALLA FAMIGLIA DEL CAV, CHIUDE IL SEMESTRE CON PROFITTI IN CRESCITA DEL 51%, A 363 MILIONI. IN PRATICA, REGISTRA UTILI PARI AI RICAVI DI MONDADORI – I NUMERI DELLA PRIMA SEMESTRALE DI CASA FININVEST DOPO LA SCOMPARSA DI SILVIO…

La prima semestrale di casa Fininvest, dopo la scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi, registra la crescita di Mondadori presieduta da Marina Berlusconi e di Mfe guidata dal fratello Pier Silvio, ma anche della partecipata Mediolanum che fa capo alla famiglia Doris.

A dispetto del contesto negativo, il gruppo dei Libri quadruplica gli utili a 12,2 milioni (dai 2,8 dello stesso periodo 2022) e conferma il rialzo degli obiettivi per l'intero anno, la società delle tv di Cologno va meglio in Italia che Spagna, ma nonostante un lieve calo della raccolta pubblicitaria chiude con profitti in aumento del 3% a 87 milioni.

E infine il gruppo finanziario controllato al 30% e gestito dalla famiglia Doris fa di utili quanto Mondadori fa di ricavi, e chiude il semestre con profitti su del 51% a 363,3 milioni.

[…] Mondadori a fine giugno aveva aumentato i ricavi del 2% a 364,2 milioni con un margine lordo rettificato dalle componenti straordinarie in progresso del 38,8% a 38,2 milioni, numeri che l'hanno portata a confermare il rialzo delle stime per l'anno in corso, in cui la società si aspetta un utile netto in crescita del 20%. Ma c'è di più perché, dopo il turnaround negli anni scorsi, Marina Berlusconi punta a consolidare la leadership del gruppo e studia già nuove acquisizioni sul digitale, capace di completare l'offerta e rafforzare la leadership.

[…] Anche Media For Europe (Mfe, l'ex Mediaset) chiude il semestre meglio delle attese, e nonostante ricavi in calo dell'1,3% a 1.369,6 milioni di euro, fa leva sui costi […] e aumenta del 7,9% il risultato operativo che sale a 120,9 milioni di euro. […] l'indebitamento finanziario netto si riduce nel semestre da 873,3 a 807,6 milioni a dispetto degli investimenti da 156 milioni fatti per ritirare dal mercato Mediaset Espana e dei nuovi acquisti di titoli Prosiebensat (di cui Mfe è il primo socio con il 29% del capitale).

Pier Silvio Berlusconi, che ha voluto creare una casa europea dei contenuti trasferendo la sede legale di Mfe in Olanda, resta convinto che la partita tedesca, a medio termine, darà i suoi frutti.

[…] Dopo una semestre in forte crescita Massimo Doris, ad di Mediolanum, ha lasciato presagire una ricca cedola 2023, anche perché il secondo semestre dovrebbe accelerare ancora. Intanto, la raccolta netta totale al 30 giugno è stata positiva per 4,69 miliardi in aumento dell'8%rispetto al primo semestre 2022, mentre la raccolta netta gestita ha raggiunto 2,16 miliardi, in prossimità del 31%.

Il totale delle masse gestite e amministrate è pari a 112,65 miliardi, risultando in incremento del 12% rispetto a fine giugno 2022 e del 9% dalla fine del 2022 […] il margine operativo sale del 47% a 464 milioni, beneficiando del contributo positivo di tutte le linee di business e della forte leva operativa.

«Le volontà che mi hanno espresso - ha detto Massimo Doris a chi gli chiedeva se i Berlusconi resteranno azionisti del gruppo - sono quelle di continuare ad essere soci e mantenere la quota che hanno in Banca Mediolanum, quindi non mi aspetto che un cambiamento al riguardo »

