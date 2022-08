13 ago 2022 16:40

VI AVANZANO SETTANTA DI MILIONI DI EURO? AFFRETTATEVI: CARLO DE BENEDETTI VENDE IL SUO YACHT “SOLO” – IL BARCHINO È STATO REALIZZATO DAL CANTIERE TANKOA DI GENOVA ED È STATO PREMIATO COME LO “YACHT PIÙ ECOLOGICO DELL’ANNO”. SARÀ PER QUESTO CHE CDB SE NE VUOLE DISFARE? A BORDO C’È SPAZIO PER UN MASSIMO DI 12 OSPITI. IN COMPENSO CI SONO UN ELIPORTO, UN’AREA LOUNGE, UN SALONE DI BELLEZZA, UN ENORME BEACH CLUB E BEN TRE GARAGE, CHE CUSTODISCONO DUE TENDER…