(ANSA-AFP) - La casa automobilistica giapponese Nissan venderà i suoi asset russi allo Stato russo: lo riportano le agenzie di stampa internazionali.
VLADIMIR PUTIN - NISSAN renault nissan mitsubishi 1
VIA UN ALTRO! – ANCHE NISSAN SCAPPA A GAMBE LEVATE DA MOSCA: LA CASA AUTOMOBILISTICA GIAPPONESE VENDERÀ I SUOI ASSET ALLO STATO RUSSO – A MAGGIO ERA STATA RENAULT, CON CUI È LEGATA DA UN’ALLEANZA (INSIEME A MITSUBISHI), A CEDERE TUTTO AL CREMLINO…-
(ANSA-AFP) - La casa automobilistica giapponese Nissan venderà i suoi asset russi allo Stato russo: lo riportano le agenzie di stampa internazionali.
VLADIMIR PUTIN - NISSAN renault nissan mitsubishi 1
E ANCHE OGGI LA RETE UNICA LA FACCIAMO DOMANI – IL DOSSIER SLITTA IN ATTESA DI CAPIRE LE INTENZIONI DEL FUTURO GOVERNO: L’AD DI CDP, SCANNAPIECO, E QUELLO DI TIM, LABRIOLA, DOVREBBERO INCONTRARSI IN SETTIMANA PER DISCUTERE I TEMPI DELL’OPERAZIONE, CHE AVREBBE DOVUTO CHIUDERSI IL 31 OTTOBRE – IL NODO DELLA VALUTAZIONE: LA CASSA AVREBBE STIMATO LA RETE DELL’EX TELECOM INTORNO AI 17-18 MILIARDI. BOLLORÉ AVEVA FISSATO L’ASTICELLA A 31 (A QUEL PREZZO, SCANNAPIECO SI PRENDE TUTTA TIM…)
I TEDESCHI CI PRENDONO PER IL CULO: PRIMA CI FANNO CREDERE CHE VOGLIONO APRIRE AL DEBITO COMUNE CONTRO IL CARO ENERGIA, POI FRENANO – ALL’INTERNO DEL GOVERNO CI SONO DUE FRONDE OPPOSTE E IN QUESTA FASE LA STANNO SPUNTANDO I SOLITI FALCHI (CAPITANATI DAL MINISTRO DELLE FINANZE, LINDNER) CON SCHOLZ IN MEZZO A FARE DA PARAFULMINE – MENTRE NOI SIAMO APPESI ALL’INTERVENTO EUROPEO, LORO INTANTO PROCEDONO CON IL MEGA SCUDO DA 200 MILIARDI, VARATO IN AUTONOMIA IN BARBA ALLA SOLIDARIETÀ EUROPEA…
FIATO SOSPESO SUL MONTE – A POCHE ORE DAL CDA CHE DOVREBBE DARE L’OK AL MAXI AUMENTO DI CAPITALE DA 2,5 MILIARDI DI EURO, NON SI È CAPITO ANCORA SE CI SARÀ IL SÌ DEFINITIVO DELLE BANCHE GIÀ IMPEGNATE NEI PRE-ACCORDI DI GARANZIA – MISTERO ANCHE (E SOPRATTUTTO) SU CHI PARTECIPERÀ ALL’OPERAZIONE CON 900 MILIONI (1,6 MILIARDI LO METTE IL TESORO): L’AD LOVAGLIO HA DALLA SUA PARTE AXA, MA NON LA SGR ANIMA…
MELONI NELLA RETE (UNICA) – UN FITTO SCAMBIO DI LETTERE TRA TIM E CASSA DEPOSITI E PRESTITI HA FATTO SLITTARE LA NASCITA DELLE RETE UNICA CHE ERA PREVISTA PER FINE MESE, IN BASE AL MEMORANDUM SIGLATO A MAGGIO – L'AD DI CDP DARIO SCANNAPIECO È STATO COSTRETTO A FRENARE E ASPETTA LE ISTRUZIONI DEL NUOVO GOVERNO PRIMA DI MANDARE LA LETTERA NON VINCOLANTE PER FISSARE UN PREZZO ALLA RETE…
FISH AND CHIPS – JOE BIDEN INAUGURA UFFICIALMENTE LA GUERRA DEI SEMICONDUTTORI: IL DIPARTIMENTO DEL COMMERCIO USA STOPPA LE ESPORTAZIONI DI CHIP CON TECNOLOGIA STATUNITENSE ALLA CINA. E LE AZIENDE DEL DRAGONE TRACOLLANO IN BORSA – L’OBIETTIVO DI “SLEEPY JOE” È FAR TORNARE L’AMERICA LEADER IN QUEL MERCATO, SEMPRE PIÙ CRUCIALE. MA POTREBBE ESSERE TROPPO TARDI. IL 75% DELLE IMPRESE CHE ASSEMBLANO I CHIP È IN ESTREMO ORIENTE...