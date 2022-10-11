VIA UN ALTRO! – ANCHE NISSAN SCAPPA A GAMBE LEVATE DA MOSCA: LA CASA AUTOMOBILISTICA GIAPPONESE VENDERÀ I SUOI ASSET ALLO STATO RUSSO – A MAGGIO ERA STATA RENAULT, CON CUI È LEGATA DA UN’ALLEANZA (INSIEME A MITSUBISHI), A CEDERE TUTTO AL CREMLINO…

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renault nissan mitsubishi 2 renault nissan mitsubishi 2

(ANSA-AFP) - La casa automobilistica giapponese Nissan venderà i suoi asset russi allo Stato russo: lo riportano le agenzie di stampa internazionali.

VLADIMIR PUTIN - NISSAN VLADIMIR PUTIN - NISSAN renault nissan mitsubishi 1 renault nissan mitsubishi 1

 

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E ANCHE OGGI LA RETE UNICA LA FACCIAMO DOMANI – IL DOSSIER SLITTA IN ATTESA DI CAPIRE LE INTENZIONI DEL FUTURO GOVERNO: L’AD DI CDP, SCANNAPIECO, E QUELLO DI TIM, LABRIOLA, DOVREBBERO INCONTRARSI IN SETTIMANA PER DISCUTERE I TEMPI DELL’OPERAZIONE, CHE AVREBBE DOVUTO CHIUDERSI IL 31 OTTOBRE – IL NODO DELLA VALUTAZIONE: LA CASSA AVREBBE STIMATO LA RETE DELL’EX TELECOM INTORNO AI 17-18 MILIARDI. BOLLORÉ AVEVA FISSATO L’ASTICELLA A 31 (A QUEL PREZZO, SCANNAPIECO SI PRENDE TUTTA TIM…)

I TEDESCHI CI PRENDONO PER IL CULO: PRIMA CI FANNO CREDERE CHE VOGLIONO APRIRE AL DEBITO COMUNE CONTRO IL CARO ENERGIA, POI FRENANO – ALL’INTERNO DEL GOVERNO CI SONO DUE FRONDE OPPOSTE E IN QUESTA FASE LA STANNO SPUNTANDO I SOLITI FALCHI (CAPITANATI DAL MINISTRO DELLE FINANZE, LINDNER) CON SCHOLZ IN MEZZO A FARE DA PARAFULMINE – MENTRE NOI SIAMO APPESI ALL’INTERVENTO EUROPEO, LORO INTANTO PROCEDONO CON IL MEGA SCUDO DA 200 MILIARDI, VARATO IN AUTONOMIA IN BARBA ALLA SOLIDARIETÀ EUROPEA…