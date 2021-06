18 giu 2021 10:41

I VIDEO PORNO SCHIZZANO ANCHE IN BORSA: LA PIATTAFORMA "ONLYFANS" È PRONTA A QUOTARSI - DURANTE LA PANDEMIA C'È STATA UN'ESPLOSIONE DA 20 A 120 MILIONI DI UTENTI, CHE PAGANO DA 5 A 50 DOLLARI AL MESE PER GUARDARE I CONTENUTI DI STAR DELL'EROTISMO, MA ANCHE INFLUENCER, ISTRUTTORI DI FITNESS E MUSICISTI - L'AZIENDA È A CONDUZIONE FAMILIARE, FONDATA NEL 2016 DA TIM STOKELY E SUO PADRE GUY, EX BANCHIERE DI "BARCLAYS"