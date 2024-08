VIDEO: UN’IMBARCAZIONE DI 21 METRI PRENDE FUOCO IN MARE, IN CILENTO – LA BARCA È STATA DIVORATA DALLE FIAMME IN POCHI MINUTI, NELLE ACQUE ANTISTANTI SANTA MARIA DI CASTELLABATE, IN PROVINCIA DI SALERNO: A BORDO C’ERANO DUE PASSEGGERI, SALVATI DALLA GUARDIA COSTIERA APPENA PRIMA CHE LA NAVE AFFONDASSE…

Cilento, imbarcazione di 21 metri in fiamme al largo di Punta Licosa

Da www.repubblica.it

imbarcazione in fiamme in cilento 1

Un'imbarcazione lunga 21 metri ha preso fuoco nelle acque antistanti Santa Maria di Castellabate (Salerno) ed è stata divorata dalle fiamme in pochi minuti. La Guardia Costiera di Agropoli è intervenuta tempestivamente riuscendo a trarre in salvo i due passeggeri a bordo prima che la nave affondasse. Sul posto sono intervenute una motovedetta SAR ed un battello classe Alfa.

