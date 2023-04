17 apr 2023 09:21

I VIDEOGIOCHI NON SONO UN GIOCO - SEGA, LA MULTINAZIONALE GIAPPONESE CHE SVILUPPA E PUBBLICA VIDEOGAMES, HA LANCIATO UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO PER L'ACQUISIZIONE DI ROVIO ENTERTAINMENT, SOCIETÀ DI GIOCHI PER CELLULARI CON SEDE IN FINLANDIA - ATTRAVERSO L'OPA, IL GRUPPO NIPPONICO PUNTA ALLA TOTALITÀ DELLE AZIONI E DELLE OPZIONI IN CIRCOLAZIONE PER 706 MILIONI DI EURO…