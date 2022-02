VIETATO OFFUSCARE LA STELLA DI XI JINPING - GLI UTILI DI ALIBABA CROLLANO DEL 74% SU BASE ANNUA: È L’EFFETTO DEL RALLENTAMENTO DELLE VENDITE DOMESTICHE, MA ANCHE E SOPRATTUTTO DELLA STRETTA CONTRO LA COMPAGNIA FONDATA DA JACK MA. IL MILIARDARIO AVEVA OSATO CRITICARE IL DITTATORE CINESE. CHE DA PAR SUO NON VEDEVA L’ORA DI FAR SPARIRE DALLE SCENE IL TYCOON, CHE RISCHIAVA DI DIVENTARE PIÙ POPOLARE DI LUI…

R.E. per "la Stampa"

jack ma xi jinping

Le misure di contrasto alle attività imprenditoriali di Jack Ma hanno prodotto i loro frutti. Il colosso cinese del commercio elettronico Alibaba ha registrato un utile netto trimestrale (ottobre-dicembre 2021) in calo del 74% su base annua, appesantito in particolare dall'inasprimento normativo nei confronti dei giganti della tecnologia. Un risultato che è anche la conseguenza del rallentamento delle vendite domestiche e dell'intensificazione della concorrenza nel territorio del Dragone.

alibaba

L'utile netto è stato di 20,43 miliardi di yuan (2,89 miliardi di euro), contro i 79,4 miliardi di yuan dell'anno precedente. Il fatturato è cresciuto solo del 10%, a 242,6 miliardi di yuan (34,3 miliardi di euro), il tasso più basso dal 2014. Le azioni Alibaba a Hong Kong e New York hanno perso metà del loro valore negli ultimi 12 mesi a causa delle difficoltà della società.

jack ma rockstar durante le celebrazioni per il ventennale di alibaba

A lungo considerata un modello di successo per le aziende cinesi, la compagnia fondata da Ma è stata la prima a subire le norme punitive delle autorità alla fine del 2020 ed è stata sanzionata per l'equivalente di 2,3 miliardi di euro.

Le prospettive degli analisti, tuttavia, restano positive, in quanto le nuove generazioni di consumatori cinesi stanno crescendo di impatto, come sottolinea la banca nipponica Nomura. Resta da definire la situazione intorno alle mosse governative verso Alibaba. Questo perché, a peggiorare la situazione per il gruppo, ci ha pensato un nuovo giro di vite da parte della Cina.

alibaba

Pechino ha ordinato alle società statali e alle banche di rivedere i loro legami con Ant, la controllata per i pagamenti del gigante dell'e-commerce. Le autorità cinesi hanno detto alle maggiori imprese e banche statali di avviare una rinnovata girandola di controlli sulla loro esposizione finanziaria e altri collegamenti con Ant Group, con l'obiettivo di mettere ancora più pressione su Ma.

