Le star italiane non spiccano certo per lucentezza. Almeno secondo il rapporto annuale della rivista statunitense di economia e finanza «Forbes, che come ogni anno fa i conti in tasca allo star system mondiale con la classifica dei 100 più pagati nell' ultimo anno. Artisti, sportivi, società in affari con l' Italia fuori dai giochi. Momentaccio.

Roba in gran parte attuale, ma pochi idoli ad uso e consumo di adolescenti molto connessi e di facile assuefazione.

Si, certo ci sono Messi e Ronaldo, Ed Sheeran e Neymar, Rihanna e gli Eagles (sorpresa fin a un certo punto, ogni casa americana suona lp di questo gruppo). C' è pure Gordon Ramsay che sbaraglia la concorrenza dei (troppi) chef televisivi.

Ma soprattutto c' è il primato della popstar americana Taylor Swift, autrice di «Love Story», la canzone country più venduta della storia. Ebbene, nel 2018 la cantante ha incassato 266 milioni di dollari grazie a un tour promozionale massacrante. Popstar che ha ricominciato alla grande il 2019 in cui avrebbe già ricevuto 185 milioni dai due singoli «Me!» e «You Need To Calm Down».

Dietro alla popstar due cognati dello shobiz americano: la modella Kylie Jenner con 170 milioni di dollari e il rapper Kanye West, marito di Kim Kardashian (quello per intenderci - che si è inventato i campionamenti vocali soul) con 150 milioni di dollari. La Jenner, 22 anni, è nota per essere la miliardaria più giovane del pianeta nonché membro di spicco del clan Kardashian-Jenner.

La classifica prosegue con il genio calcistico argentino Lionel Messi: 32 anni, cinque palloni d' oro e la maledetta voglia di vincere qualcosa con la sua nazionale che non sia il trascurabile oro olimpico del 2008. Per la sua attività sportiva Messi (avrebbe il passaporto italiano) prende 80 milioni di dollari l' anno: nel 2019 il calciatore ha guadagnato 127 milioni di dollari derivanti anche dalla collaborazione con Adidas. In quinta posizione Ed Sheeran, reduce da cinque singoli di successo.

Nel 2019 il cantautore britannico ha guadagnato 110 milioni di dollari.

La sesta e la settima posizione sono occupate da due calciatori, rispettivamente il portoghese Cristiano Ronaldo con 109 milioni di dollari e il brasiliano Neymar con 105 milioni. All' ottava posizione il gruppo rock Eagles con 100 milioni di dollari e una, l' ennesima reunion in calendario prima che succeda qualcosa di brutto a quella canaglia di Joe Walsh.

Eagles seguiti da Phil McGraw, anche noto come Dr.Phil nonché conduttore dell' omonimo show. Il presentatore ha incassato 95 milioni di dollari nel 2019. A chiudere la Top 10 c' è il pugile messicano Canelo Alvarez con 94 milioni incassati.

Le restanti posizioni vedono celebrità di campi molto diversi tra loro. Undicesimo il tennista Roger Federer (93,4 milioni di dollari) e a seguire il conduttore radiofonico Howard Stern (93 milioni); la scrittrice J.K. Rowling (92); il giocatore di football americano Russell Wilson (89,5). Per farla breve e per citare personalità generalmente conosciute troviamo alla posizione numero 17 il cestista LeBron James (89 milioni di dollari) e poi Elton John (84 milioni).

John che si deve ancora riprendere dall' inaspettato (e diciamo anche immeritato) flop di «Rocketman». Nella lista dei 100 Jay-Z (81 milioni); la popstar Beyoncè (80); l' attore Chris Hemsworth (76,4); il cantante Drake (75); la prezzemolina Kim Kardashian West (72); Il gruppo Metallica (68,5); l' attore Robert Downey Jr. (66); il cestista Kevin Durant (65,4); il campione di golf Tiger Woods (63,9); lo chef scozzese Gordon Ramsay (63); la popstar Rihanna (62); l' illusionista David Copperfield (60) e l' attore Jackie Chan (58 milioni).

Il grande Chan, 64 anni, maestro di arti marziali (mitico lo stile dell' ubriaco) si è rotto la testa, naso, costole e le gambe per tre volte. Si rifiuta di usare gli stuntmen e per questo prende molti soldi e ci mette una vita a girare i suoi action movie. Non teme gli incidenti e neanche la morte, ma sostiene lui- solo le iniezioni. Gli artisti non si discutono

