LE ULTIME SETTIMANE DI ANTONIO NOGARA, L'IMPRENDITORE CHE SI È TOLTO LA VITA NEL SUO CAPANNONE A NAPOLI: LA PREOCCUPAZIONE PER QUELLI CHE LAVORAVANO CON LUI, LE CONTINUE RICHIESTE SU QUANDO SAREBBERO ARRIVATI I SOLDI DELLA CASSA INTEGRAZIONE, LE TELEFONATE QUOTIDIANE A OGNUNO DEI DIPENDENTI PER OFFRIRE UN AIUTO - IL RACCONTO DI ALTRI COME LUI: LE GARANZIE STATALI FINORA SONO STATE UNA PRESA IN GIRO, LA CIG NON SI È VISTA