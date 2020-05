IL VIRUS DELLA DISOCCUPAZIONE – IN AMERICA ALTRI 3,2 MILIONI DI PERSONE HANNO PERSO IL LAVORO LA SCORSA SETTIMANA. IL DATO È IN CALO, MA IL TOTALE HA RAGGIUNTO I 33 MILIONI – L'ENORMITÀ DI QUESTI NUMERI DIPENDE ANCHE DAL MERCATO DEL LAVORO STATUNITENSE. INFATTI SECONDO UN SONDAGGIO DEL “WASHINGTON POST” LA GRANDE MAGGIORANZA È CONVINTA CHE UNA VOLTA FINITO IL LOCKDOWN TORNERÀ AL SUO POSTO…

1 – USA, OLTRE 33 MILIONI DI PERSONE HANNO PERSO IL POSTO DI LAVORO

Da www.rainews.it

donald trump

Quasi 3,2 milioni di lavoratori hanno presentato domanda di sussidio di disoccupazione la scorsa settimana, a causa delle interruzioni delle attività per l'epidemia di Coronavirus, la peggiore catastrofe economica degli Stati Uniti degli ultimi decenni. In totale circa 33,5 milioni di persone hanno ora presentato domanda di sussidio di disoccupazione in sette settimane, l'equivalente di 1 su 5 americani che erano impiegati a febbraio, quando il tasso di disoccupazione aveva raggiunto il 3,5%, il più basso degli ultimi 50 anni.

Il dato sui sussidi resta preoccupante ma è inferiore agli oltre 6 milioni raggiunti tra fine marzo e i primi di aprile. La media delle ultime quattro settimane, una misura più stabile del dato, è scesa di 861.500 unità dalla settimana precedente a 4.173.500 unità. Il numero complessivo dei lavoratori con sussidi di disoccupazione da più di una settimana al 25 aprile era di 22.647.000 unità.

chiuso per virus

proteste contro il lockdown negli usa 10

2 – SONDAGGIO: LA GRANDE MAGGIORANZA DEGLI AMERICANI SI ASPETTA DI TORNARE AL VECCHIO LAVORO

Articolo del “Washington Post” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

la prima pagina del new york times del 27 marzo 2020 – richieste di disoccupazione a causa del coronavirus

proteste contro il lockdown negli usa 11

La stragrande maggioranza dei lavoratori licenziati o in congedo - il 77% - si aspetta di essere riassunta dal precedente datore di lavoro una volta che il lockdown nella loro zona sarà revocato, secondo un sondaggio nazionale del Washington Post-Ipsos. Quasi 6 su 10 dicono che è "molto probabile" che riavranno il loro vecchio lavoro, secondo il sondaggio, che è stato condotto dal 27 aprile al 4 maggio tra i 928 lavoratori che sono stati licenziati o messi in aspettativa dall'inizio dell'epidemia.

tavola calda chiusa in via del corso a roma

Ma c'è la preoccupazione che molti di questi lavoratori siano troppo ottimisti per essere riassunti, vista l'incertezza che permane sulle condizioni di lavoro nell'anno a venire. Gli Stati Uniti stanno affrontando la più grande crisi di disoccupazione dai tempi della Grande Depressione, dato che molte aziende sono state rapide a licenziare i dipendenti. Gli economisti dicono che la migliore opportunità per qualsiasi tipo di ripresa è quella di far tornare il maggior numero possibile di lavoratori nei loro vecchi posti di lavoro.

proteste contro il lockdown in colorado 8

langone health hospital new york

Molto di questo dipenderà da come andrà la riapertura. Tornare a un lavoro precedente è in genere molto più facile - e veloce - che cercare un lavoro completamente nuovo. Dà anche ai lavoratori licenziati un maggiore senso di conforto per le loro finanze. Gli studi dimostrano che i lavoratori che credono di essere a poche settimane da un nuovo lavoro stabile hanno meno probabilità di cadere in depressione o di smettere di pagare le bollette.

philadelphia, le salme delle vittime del coronavirus caricate in un pickup

Ma gli economisti avvertono che l'ottimismo potrebbe essere fuori luogo. Più a lungo le persone rimangono senza lavoro, meno probabilità hanno di essere richiamate. In una tendenza allarmante, aziende come la General Electric e la Nordstrom hanno inizialmente annunciato di essere avere messo i lavoratori in aspettativa, un licenziamento temporaneo in cui i lavoratori non sono pagati, ma di solito mantengono l'assicurazione sanitaria.

chiusi per virus

Ma ora alcuni di questi licenziamenti stanno diventando licenziamenti a tempo indeterminato. MGM Resorts ha appena dichiarato che potrebbe rendere permanenti anche i suoi licenziamenti se le aziende non si riprenderanno quest'estate. Un nuovo rapporto del Becker Friedman Institute dell'Università di Chicago prevede che il 42 per cento dei recenti licenziamenti dalla pandemia comporterà la perdita permanente di posti di lavoro.

proteste contro il lockdown negli usa 8

Ci sono due grandi problemi: In primo luogo, molte aziende stanno fallendo o chiudendo definitivamente, quindi non avranno bisogno di lavoratori. In secondo luogo, anche dopo la riapertura di alcuni settori dell'economia, molte persone esiteranno a fare acquisti, viaggiare e uscire a mangiare come facevano prima. Le aziende che operano a metà capacità o che passano a internet o al take-away non hanno bisogno di quasi altrettanti lavoratori. Gli economisti hanno esortato le aziende a mettere in aspettativa i lavoratori invece di licenziarli, al fine di mantenere una sorta di rapporto tra datore di lavoro e dipendente anche se un lavoratore non va più al lavoro. Circa 1 lavoratore licenziato su 4 dice che si troverà in "sei problemi finanziari" in meno di un mese se non cambia nulla.

coronavirus furti negozi usa 1

Tra i licenziati, il 43 per cento dice che l'epidemia è stata una "grave fonte di stress" nella loro vita, rispetto al 29 per cento degli altri americani, secondo il sondaggio Post-Ipsos. La metà dei lavoratori licenziati dice di aver potuto presentare domanda di disoccupazione, ma meno di 3 su 10 hanno finora ricevuto denaro, secondo i risultati del sondaggio Post-Ipsos. Di quelli che hanno provato a fare domanda ma non hanno avuto successo, 4 su 10 riferiscono di non aver potuto completare la domanda perché le linee telefoniche erano così occupate che non riuscivano a passare o il sito web del loro stato sulla disoccupazione non funzionava. Le prossime settimane saranno probabilmente un passaggio critico per vedere quanti lavoratori disoccupati iniziano a tornare al lavoro. I nuovi prestiti e sovvenzioni della Small Business Administration - noti come Paycheck Protection Program - richiedono alle aziende di riassumere i dipendenti entro la fine di giugno. Anche se una gran parte dei lavoratori viene richiamata, è probabile che milioni di americani rimangano disoccupati. Il tasso di disoccupazione della nazione dovrebbe raggiungere il 20% questa primavera e scendere solo al 10% circa entro la fine dell'anno, il che significa che un lavoratore su 10 rimarrebbe senza lavoro anche durante le vacanze.

proteste contro il lockdown negli usa 9 proteste contro il lockdown in colorado 9 proteste contro il lockdown negli usa 12 proteste contro il lockdown in colorado 16 CORONAVIRUS NEGLI USA