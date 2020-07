IL CRIMINE, L'UNICO MADE IN ITALY CHE FUNZIONA – LA BOMBA DEL "FINANCIAL TIMES": ALCUNI BOND LEGATI ALLA 'NDRANGHETA SONO STATI PIAZZATI SUI MERCATI INTERNAZIONALI – TRA GLI ACQUIRENTI C’È PURE BANCA GENERALI, CHE PRECISA CHE SI TRATTAVA DI UNA CARTOLARIZZAZIONE DA UN MILIARDO DI EURO BASATA SU FATTURE SCONTATE VENDUTE ALLE BANCHE PER AVERE I SOLDI CHE NON RICEVONO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. TRA QUESTE CE N’ERA UNA DA 400 MILA EURO EMESSA DA UN’AZIENDA SUCCESSIVAMENTE INDAGATA PER CONDIZIONAMENTI…