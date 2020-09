IL VIRUS NON PRENDE IL VOLO – IL TRAFFICO AEREO MONDIALE NON RIESCE A RECUPERARE: AD AGOSTO È CROLLATO DEL 92% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO E LE COMPAGNIE RISCHIANO DI FINIRE TUTTE GAMBE ALL’ARIA - NONOSTANTE LA MANINA DELLO STATO ALITALIA BRUCIA 2,37 MILIONI AL GIORNO (490 IN SEI MESI), MENTRE LUFTHANSA NE PERDE 500 AL MESE E HA DETTO AI SINDACATI CHE I 22MILA ESUBERI PREVISTI DOVRANNO ESSERE RIVISTI. OVVIAMENTE AL RIALZO

Estratto dell'articolo di Ettore Livini per “la Repubblica”

La ripresa del traffico aereo mondiale fatica a decollare e rischia di far affogare in un mare di perdite le compagnie aeree mondiali che hanno chiesto ieri di sostituire l' obbligo di quarantena con il tampone rapido a tutti i passeggeri internazionali per evitare il crac del settore.

I numeri parlano da soli: il traffico internazionale è in calo del 92% ad agosto rispetto a quello dello scorso anno. I dati sui numeri di voli sono in apparenza lievemente migliori (- 45,8% quelli commerciali in agosto dopo il - 50% di luglio per Flightradar) ma il barometro è tornato a segnare brutto tempo nelle ultime settimane.

Un orizzonte nero che malgrado 120 miliardi di aiuti pubblici - aprirà un buco di 84 miliardi nei bilanci del settore e rischia di rendere ancora più complicato (e costoso per i contribuenti) l' ennesimo salvataggio di Alitalia.

I 400 mila tagli di posti di lavoro già varati dall' inizio della crisi potrebbero essere insufficienti ora che i contagi hanno ripreso a salire: Lufthansa ha alzato da 100 a 150 il numero degli aerei che lascerà a terra e ha fatto sapere ai sindacati che i 22 mila esuberi previsti andranno rinegoziati al rialzo.

Alitalia nei primi sei mesi dell' anno ha bruciato 490 milioni, 2,37 al giorno, l' intero settore andrà in rosso per 84 miliardi nel 2020. E a sorridere sono solo le aerolinee cinesi che dovrebbero chiudere il terzo trimestre in attivo grazie alla ripresa della domanda interna.

Le difficoltà aguzzano l' ingegno.

