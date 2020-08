10 ago 2020 12:59

LA VITTORIA DI INTESA SU UBI STA DESTABILIZZANDO NON POCO LE SINAPSI DI URBANO CAIRO, IN VISTA DELL’ARBITRATO CON BLACKSTONE, CHE AMMONTA A 600 MILIONI DI DOLLARI - CAIRO HA CERCATO DI RIALLACCIARE UN CONTATTO CON GAETANO MICCICHÉ PER RIAPPACIFICARSI CON MESSINA CHE MIRA A RIPRENDERSI IL "CORRIERE". MA LA RISPOSTA È STATA UN BRUTTO COLPO PER URBANETTO…