VIVENDI E LASCIA VIVERE – COME SONO PACIFISTI ALLA CORTE DI BOLLORÉ: DURANTE L’ASSEMBLEA GENERALE DEL GRUPPO, SIA IL PRESIDENTE, ARNAUD DE PUYFONTAINE, CHE IL FIGLIO DI VINCENT, YANNICK, PLAUDONO ALLA FINE DEL CONFLITTO CON MEDIASET E AUSPICANO LA PACIFICAZIONE IN TIM: “L’ITALIA RESTA PIÙ CHE MAI UNA PRIORITÀ PER IL NOSTRO GRUPPO. VOGLIAMO RIMETTERE SULLA STRADA DEL SUCCESSO TELECOM ITALIA E LABRIOLA HA TUTTO IL NOSTRO SOSTEGNO. IL NUOVO PIANO È AMBIZIOSO. SIAMO DETERMINATI A SVOLGERE IL RUOLO DI AZIONISTA A LUNGO TERMINE”

VIVENDI:PUYFONTAINE, ITALIA PIÙ CHE MAI UNA PRIORITÀ

(ANSA) - "L'Italia resta più che mai una priorità per il nostro gruppo": lo ha detto il presidente del board di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, durante l'Assemblea generale del gruppo.

Come poco prima Yannick Bolloré, anche Puyfontaine ha reso omaggio alla "fine del contenzioso con Mediaset" ed ha espresso la volontà di "rimettere sulla strada del successo Telecom Italia". Ha quindi espresso "tutto il nostro sostegno" all'ad Pietro Labriola, e al "nuovo piano strategico e ambizioso" per Telecom Italia. "Vivendi - ha assicurato Puyfontaine - resta determinata a svolgere il suo ruolo di azionista industriale di lungo termine".

SOSTEGNO A LABRIOLA, NUOVO PIANO E' AMBIZIOSO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - In Italia 'rimane da rimettere sulla via del successo Tim, di cui deteniamo il 23,75% del capitale. Il nuovo a.d. Pietro Labriola ha tutto il nostro sostengo per ricreare il valore di questa impresa storica in Italia'. Lo ha dichiarato il numero uno di Vivendi Arnaud de Puyfontaine, nel corso dell'assemblea del gruppo.

'Tutte le opzioni sono aperte al momento - ha aggiunto - per ottenere questo risultato. Il nuovo piano strategico e' ambizioso e Vivendi resta determinata a giocare il suo ruolo di azionista industriale di lungo termine in questa societa' e piu' in generale in Italia', ha concluso.

VIVENDI:YANNICK BOLLORÉ, CONTINUEREMO AD INVESTIRE IN EUROPA

(ANSA) - Il "conflitto con Mediaset sembra risolto e la situazione sembra essersi pacificata sul fronte di Telecom Italia" dopo le iniziative del fondo attivista Elliott: lo ha detto Yannick Bolloré, rivolgendosi agli azionisti durante l'Assemblea Generale del gruppo al teatro Olympia di Parigi.

Nel corso del suo intervento, il figlio di Vincent Bolloré ha fortemente insistito sull'importanza di essere un gruppo di portata europea "il che rappresenta un importante punto di forza". "Crediamo alla forza e alla ricchezza" dei contenuti culturali europei", ha proseguito Bolloré, dicendo che Vivendi continuerà ad investire in Europa ed ovunque nel mondo.

