VIVENDI E LASCIA VIVERE – FORSE È LA VOLTA BUONA PER UN ACCORDO TRA MEDIASET E BOLLORÈ: DOPO LA SCOPPOLA RIFILATA DAL TRIBUNALE DI MILANO PIER SILVIO BERLUSCONI HA CAPITO CHE BISOGNA SCENDERE A PATTI CON I FRANCESI – UN ALTRO SEGNALE DELLA PACE È CHE FININVEST A CHIESTO DI RIPRENDERE IL FILO DELLE TRATTATIVE ALL’AVVOCATO LUCA FOSSATI DELLO STUDIO CHIOMENTI, MOLTO STIMATO DAL FINANZIERE BRETONE

Giovanni Pons per "la Repubblica"

Ciò che fa pensare che questa volta sia quella buona per una pace tra Mediaset e Vivendi è che l' azionista Fininvest ha chiesto all' avvocato Luca Fossati dello studio Chiomenti di riprendere il filo delle trattative con i legali dei francesi. Fossati, infatti, è stimato da Vincent Bolloré e nel marzo 2019 era già andato vicinissimo all' accordo.

Poi aveva fatto un passo indietro nella dura battaglia a colpi di carte bollate, che però al momento non ha portato i risultati sperati. Ora la volontà di arrivare a un punto fermo è più forte di prima anche se la spinta arriva soprattutto dai vertici di Vivendi, che temono l' avvio di un processo penale.

La mossa di Pier Silvio, in accordo con la sorella Marina e con il padre, che a giorni dovrebbe uscire dall' ospedale, è quella di mettere alla prova Vivendi con due appuntamenti assembleari. Il 27 maggio i francesi dovranno decidere se abolire il voto maggiorato in Mediaset, che avevano contestato. E il 23 giugno la prova del fuoco: il trasferimento della sede in Olanda dove non esistono le maggioranze qualificate e dove il loro 28% verrebbe depotenziato.

