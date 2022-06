VLAD, CHE CRAC! – L’AGENZIA DI RATING MOODY’S CONFERMA: LA RUSSIA HA FATTO UN DEFAULT SUL DEBITO ESTERO. È LA PRIMA VOLTA IN UN SECOLO, MA NON SARÀ L’ULTIMA: “ULTERIORI INSOLVENZE SU PAGAMENTI FUTURI DI COUPON SONO POSSIBILI"

vladimir putin 1

(ANSA) - L'agenzia di rating Moody's conferma che la Russia ha fatto un default sul debito estero per la prima volta in un secolo, dopo che i possessori dei bond non hanno ricevuto 100 milioni di dollari come pagamento degli interessi. "Ulteriori insolvenze su pagamenti futuri di coupon sono possibili", aggiunge in un comunicato.

rischio default russo VLADIMIR PUTIN BY CARLI