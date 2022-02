VODAFONE SBATTE LA CORNETTA IN FACCIA A ILIAD – LA COMPAGNIA TELEFONICA BRITANNICA HA RIFIUTATO L’OFFERTA DEI FRANCESI PER LE ATTIVITÀ ITALIANE: “NON È NEL MIGLIOR INTERESSE DEI SOCI” - TUTTO RUOTA INTORNO AL PREZZO: VODAFONE RITIENE CHE LE POTENZIALI SINERGIE VALGANO PIÙ DEGLI 11 MILIARDI OFFERTI DA ILIAD. CHE FARÀ XAVIER NIEL? RILANCERÀ O LASCERÀ PERDERE?

1 - VODAFONE: RUMORS SU ILIAD, OFFERTA TROPPO BASSA

(ANSA) - L'offerta di Iliad per la controllata italiana di Vodafone sarebbe troppo bassa e il gruppo anglosassone sarebbe intenzionato a respingerla. Sono i rumors riportati dall'agenzia Bloomberg. Secondo fonti vicine al dossier le potenziali sinergie garantirebbero un prezzo più elevato.

2 - VODAFONE: RIFIUTA OFFERTA ILIAD E APAX PER VODAFONE ITALIA

(ANSA) - Vodafone ha rifiutato la manifestazione preliminare di interesse per il 100% di Vodafone Italia arrivata da Iliad e Apax Partners perché "non è nel miglior interesse dei soci". Lo si legge in una nota.

3 - VODAFONE PIVOT DEL RIASSETTO TLC ILIAD SONDA FONDI E BANCHE

Andrea Biondi per “il Sole 24 Ore”

Ancora nessun commento, nella giornata di ieri, da parte di Vodafone Group alla notizia, confermata dalla stessa Iliad, di un'offerta fatta per conquistare il 100% di Vodafone Italia. Nel frattempo è l'Ft a citare fonti vicine al dossier e quantificare in 11 miliardi il valore dell'offerta messa sul piatto da Xavier Niel, con il supporto di banche d'affari e fondi.

Si tratta quindi della parte bassa della forchetta che vedeva all'opposto i 14 miliardi riportati ieri dal Sole 24 Ore e indicati da vari analisti e osservatori anche come il livello sotto al quale un'accettazione da parte di Vodafone diventerebbe particolarmente ardua.

Si tratta, a ogni modo, di un'offerta anche interessante, rappresentando una valutazione di circa sette volte l'utile prima di interessi, tasse, ammortamenti e svalutazioni. Valutazione, comunque, di molto inferiore ad esempio ai 16 miliardi stimati da Deutsche Bank.

Quello della cifra è un dettaglio determinante, ovviamente, dal quale si capirà la reale volontà di Iliad di provare a portare a termine un'operazione dettata dal buon senso e dalla ricerca del consolidamento, ma per nulla facile perché equivarrebbe all'uscita di Vodafone da un mercato italiano che, sebbene sotto forte pressione, resta comunque il terzo a livello mondiale per la multinazionale britannica con il 12% dei ricavi da servizi (nel 2020-21 pari a 4,45 miliardi), dopo Germania (31%) e Uk (13%).

Proprio nel Regno Unito l'Autorità di regolazione delle telecomunicazion, Ofcom, ieri ha reso palese un ammorbidimento delle proprie posizioni nei confronti di un consolidamento da tempo atteso anche nel mercato inglese.

I 4 operatori non sono più un paletto fissato a priori. Proprio in Uk nel 2016 l'Antitrust Ue (poi bocciata dal Tribunale Ue) si è opposto alla proposta fusione tra O2 (Telefónica) e Three (Ck Hutchison) che avrebbe creato il più grande operatore britannico.

Il motivo? La necessità di mantenere in vita quattro operatori infrastrutturati. Nel contempo anche in Italia la Commissione Ue, per dare l'ok al matrimonio fra Wind e 3 Italia, ha richiesto l'ingresso di un quarto operatore Mno. Il "rimedio" è stato Iliad. Il combinato del caso inglese e di quello italiano ha avallato la convinzione del mercato che quello del 4 fosse una sorta di numero magico (anche se da Bruxelles hanno sempre affermato che non fosse esatto porre così la questione).

Nel frattempo, con quel merger ormai morto e sepolto e la O2 di Telefónica che si è unita con Virgin Media di Liberty Global nel tentativo di creare un operatore leader nell'offerta convergente tlc-web, gli occhi degli osservatori sono posizionati sulle possibiltà di un merger fra Vodafone Uk e Three Uk, rispettivamente terzo e quarto operatore mobile del Paese. Particolare tutt' altro che trascurabile nella storia è la pressione che sul gruppo Vodafone si sta abbattendo con i recenti arrivi dei fondi attivista Cevian Capital e dell'altro attivista Coast Capital.

Il ceo di Vodafone Group, Nick Read, nella conference con gli analisti di mercoledì non si è sottratto alla questione M&A puntualizzando di essere pronto a operazioni straordinarie, anche velocemente, ma al giusto prezzo in mercati vari, fra cui Uk, Spagna, Italia e Portogallo.

Le possibilità che il regolatore apre in Uk riguardo a un eventuale consolidamento del mercato potrebbero, in questo quadro, rappresentare anche un'alternativa a quanto potrebbe accadere in un mercato italiano alle prese con una guerra dei prezzi e desideroso di un consolidamento non vanificato dalla richiesta da parte della Ue di un quarto operatore. Il quadro è «nebuloso» e «chiederemo di fare chiarezza», hanno intanto affermato con una nota i sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil.

