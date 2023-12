E VOI COME LA PREFERITE: ORIZZONTALE O VERTICALE? – LA "SETTIMANA ENIGMISTICA" VENDE 400MILA COPIE A SETTIMANA E, CON UN PRODOTTO DEL 1932, NEL 2022 HA AVUTO RICAVI PER 49,1 MILIONI DI EURO CON 10,95 MILIONI DI EURO DI UTILI NETTI - NEL SOLO QUADRIENNIO 2019-2022 LA FAMIGLIA BAGGI SISINI, CHE CONTROLLA AL 100% LA SOCIETÀ, HA POTUTO CONTARE SU 47,3 MILIONI DI UTILI NETTI COMPLESSIVI. IL SOGNO DI QUALSIASI IMPRENDITORE SE SI CONSIDERA CHE GLI UTILI SONO OTTENUTI DALLA VENDITA DI SOLI DUE SETTIMANALI…

Estratto dell’articolo Claudio Plazzotta per "Italia Oggi"

Ogni settimana in Italia ci sono centinaia di migliaia di persone che si divertono ad annerire i denti del personaggio messo in copertina al centro del cruciverba. Sono i fan della Settimana enigmistica, un prodotto editoriale che vende ben oltre 400 mila copie ogni sette giorni, e che fa parte di quei benedetti «settimanali cartacei», analizzati anche ieri da ItaliaOggi, per i quali le persone ritengono valga ancora la pena andare in edicola e spendere, nel caso in questione, 1,90 euro.

La testata fondata nel 1932 da Giorgio Sisini, e controllata ora dal 74enne presidente Francesco Baggi Sisini, non accoglie pubblicità e quindi non ha mai avuto bisogno di iscriversi alla Ads per certificare le sue vendite. Però ci sono i dati del bilancio di Bresi srl, la casa editrice milanese con sede in piazza Cinque giornate, a dare la dimensione del fenomeno: nel 2022 ricavi complessivi per 49,1 milioni di euro con 10,95 milioni di euro di utili netti. Nel 2021 i ricavi erano a quota 49,8 milioni con 12,78 milioni di utili.

E nel 2023, in base alle stime «i risultati saranno migliori del 2022». Nel solo quadriennio 2019-2022 la famiglia Baggi Sisini, che controlla al 100% la società, ha potuto contare su 47,3 milioni di utili netti complessivi. Un rapporto utili/ricavi medio attorno al 25% che sarebbe il sogno di qualsiasi imprenditore. E la Bresi srl lo ottiene con due settimanali (La Settimana enigmistica, che esce ogni giovedì, con prezzo di copertina di 1,90 euro; e poi I Sudoku-La Settimana enigmistica, anch’esso al giovedì, a un euro) e due mensili (Il Mese enigmistico, a 2,50 euro, e Mondo Sudoku, a 1,60 euro).

