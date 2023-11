VOLANO PETRODOLLARI – AIRBUS E BOEING, I DUE MAGGIORI PRODUTTORI DI AEREI AL MONDO, FANNO IL PIENO DI ORDINI DALLE COMPAGNIE DEL GOLFO – EMIRATES HA RICHIESTO OLTRE CENTO BOEING 777 E DREAMLINER 787: UNA COMMESSA DA OLTRE 52 MILIARDI DI DOLLARI. L’OBIETTIVO È AMPLIARE LE TRATTE SUL “LUNGO RAGGIO”, QUELLE CHE GARANTISCONO GLI UTILI MAGGIORI – MENTRE TURKISH AIRLINES COMPRA 355 VELIVOLI DA AIRBUS…

Estratto dell’articolo di Aldo Fontanarosa per “la Repubblica”

I cassieri di Airbus e della Boeing hanno il simbolo dei dollari negli occhi, come Zio Paperone. I due massimi produttori di aerei al mondo fanno il pieno di ordini in Medio Oriente. L’americana Boeing firma quattro contratti in un giorno solo. La low cost degli Emirati - Flydubai - acquista 30 suoi Dreamliner 787-9 (un velivolo agile). Emirates, invece, 95 Boeing 777 (enormi e costosi), oltre a cinque Dreamliner 787. Il terzo mini- contratto è con Royal Jordanian (che prende altri quattro Dreamliner 787-9). Ecco infine Royal Air Maroc, per gli ultimi due Dreamliner 787-9. Airbus risponde con l’ordine che Turkish Airlines sta formalizzando per 240 apparecchi (certi) e 115 (opzionati).

La compagnia Emirates, da sola invia alla Boeing un bonifico da 52 miliardi di dollari. Lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum - presidente e ad di Emirates - spiega che la sua compagnia punta sempre di più sul “lungo raggio”, il viaggio che garantisce gli utili maggiori a un vettore. La strategia, quindi, è di imbarcare un grande numero di passeggeri a Dubai e di trasportarli, senza scalo, in città lontane e lontanissime. […]

Più in dettaglio, Emirates acquista 55 aerei 777-9 e 35 aerei 777-8. Questi apparecchi possono ospitare a bordo dai 395 ai 426 viaggiatori (tanti) con un’autonomia di volo che raggiunge i 16 mila 190 chilometri (tantissimi).

Tra Emirates, Flydubai, Royal Jordanian e Royal AirMaroc va forte anche il Dreamliner. Si tratta di una macchina più maneggevole. Nella versione 9, ospita “solo” 296 persone a bordo ed è lunga 63 metri (contro i quasi 78 del fratello maggiore, il 777-9). La commessa mediorientale fa bene al titolo del costruttore statunitense, che guadagna il 4,01% ieri alla Borsa di New York.

Se Boeing sorride, Airbus certo non piange. Il produttore europeo ha in tasca un ordine che può toccare i 355 velivoli. A comprare è una compagnia aerea - come Turkish Airlines - che rappresenta ormai un caso di scuola. Se l’economia del Paese arranca, Turkish Airlines è riuscita a scalare i cieli, consacrandosi ottavo vettore al mondo per fatturato. Il secondo trimestre del 2023 conferma, peraltro, conti invidiabili. L’utile netto vola a 635 milioni di dollari.

Nata 90 anni fa con la miseria di 5 aerei in pancia, adesso Turkish Airlines rafforza una flotta già imponente. L’agenzia d’informazione Bloomberg sostiene che Turkish porterà a casa 75 aerei A350-900, 15 aerei A350-1000, cinque cargo A350F e 250 aerei Neo A321 (tutti dell’Airbus).

[…] Obiettivo del vettore è avere una flotta da 800 aerei (entro il 2030) e trasportare 170 milioni di passeggeri, entro il 2033. Titolo Airbus: +2,97% a Parigi.

