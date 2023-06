WALL STREET ORA FA I SOLDI CON LA SPAZZATURA (QUELLA VERA, NON QUELLA DEI TITOLI TOSSICI) – LA SPINTA ECOLOGISTA DELL'AMMINISTRAZIONE BIDEN HA TRASFORMATO LA MONNEZZA NELLA NUOVA RISORSA FINANZIARIA. LE AZIONI DELLE MAGGIORI AZIENDE CHE GESSTISCONO RIFIUTI SONO LE PIÙ RICHIESTE DA MESI – IL “WALL STREET JOURNAL”: “GLI SFORZI PER RIUTILIZZARE I MATERIALI STANNO RENDENDO PIÙ REDDITIZIO ESTRARRE ENERGIA DALLE DISCARICHE E SETACCIARE I RIFIUTI PER TROVARE I PRODOTTI DI PUNTA DELLA GREEN ECONOMY”

Estratto dell'articolo del “Wall Street Journal” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

La spinta ecologica dei governi statunitensi e statali sta trasformando la spazzatura in un tesoro e sta facendo crescere le aziende che gestiscono i rifiuti in America. Le azioni dei maggiori operatori del settore della spazzatura negli Stati Uniti, Waste Management e Republic Services, hanno raggiunto livelli record da quando il Presidente Biden ha firmato la legge sul clima, le tasse e la sanità in agosto.

Nonostante il recente calo, i titoli sono le scelte più gettonate a Wall Street per cavalcare il boom della sostenibilità. "Sono in una posizione straordinaria", ha dichiarato Michael Hoffman, analista della banca d'investimento Stifel. "I rifiuti saranno in primo piano".

Gli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra e per riutilizzare i materiali stanno rendendo più redditizio estrarre energia dalle discariche e setacciare i rifiuti per trovare i prodotti di punta della green economy, come i flaconi di detersivo e le scatole di cartone -scrive il WSJ.

WM e Republic stanno costruendo impianti per isolare il metano dai fumi emessi dai rifiuti in decomposizione e immetterlo nella rete del gas naturale per essere bruciato in centrali elettriche, forni e cucine. Stanno inoltre dotando gli impianti di riciclaggio dell'automazione più avanzata per selezionare e trattare meglio i materiali per le aziende produttrici di beni di consumo che sono sotto pressione per tenere i loro imballaggi fuori dalle discariche e dall'oceano.

I proprietari delle discariche prevedono centinaia di milioni di dollari di profitti aggiuntivi grazie all'aumento della domanda di materiali riciclati e agli incentivi fiscali per ricavare energia dalle emissioni che altrimenti si disperderebbero nell'atmosfera.

"Siamo fortunati a trovarci nel bel mezzo di un megatrend", ha dichiarato Jon Vander Ark, amministratore delegato di Republic. "Prima pensavamo di ottenere una crescita del 5% all'anno; ora siamo in modalità di crescita a due cifre".

Republic, che ha 206 discariche attive, ha una joint venture con un'unità della BP per installare impianti a gas in 43 delle sue discariche. L'azienda di Phoenix ha 65 impianti di gas di discarica. Alcuni alimentano le condutture dei servizi pubblici. Altri generano elettricità in loco.

Republic sta inoltre spendendo circa 275 milioni di dollari per costruire quattro impianti di lavorazione dei polimeri che selezioneranno la plastica raccolta a bordo strada e la trasformeranno in scaglie per nuove bottiglie e brocche.

Vander Ark ha detto che le aziende produttrici di prodotti di consumo devono far fronte a mandati minimi di contenuto post-consumo in California, Washington e altri Stati, oltre che ai propri obiettivi di sostenibilità. L'apertura del primo impianto di plastica di Republic è prevista per la fine dell'anno a Las Vegas. I clienti si sono messi in fila.

"I clienti litigano per decidere a chi dare cosa", ha detto Vander Ark. Secondo gli analisti, un rischio è che l'aggiunta di un'esposizione ai mercati volatili delle materie prime e dei crediti per i combustibili rinnovabili possa spaventare gli investitori interessati ai profitti costanti e prevedibili legati allo smaltimento dei rifiuti nelle discariche. I dirigenti affermano che le attività di sostenibilità sono complementari e generano denaro anche quando i prezzi delle materie prime sono bassi, come in questo momento.

"Sì, c'è un impatto di anno in anno, ma il riciclaggio è ancora redditizio", ha dichiarato Tara Hemmer, chief sustainability officer di WM. "È ancora uno dei nostri investimenti con il più alto ritorno sul capitale".

WM, che gestisce più di 250 discariche, è al secondo anno di un piano quadriennale che prevede una spesa di 1,2 miliardi di dollari per l'aggiunta di 20 impianti per la produzione di gas di scarico e un miliardo di dollari per l'espansione e l'automazione delle attività di riciclaggio.

L'azienda di Houston prevede che le strutture nuove e aggiornate aumenteranno il recupero di materiali riutilizzabili del 25% entro il 2025. Il fatto che le macchine facciano il lavoro sporco riduce anche i costi di manodopera, dicono i dirigenti.

Molti lavori difficili da svolgere saranno sostituiti da selezionatori ottici, che utilizzano telecamere a infrarossi per individuare i materiali di valore nel mucchio e soffiare i pezzi desiderati in contenitori separati con soffi d'aria mirati, ha detto Hemmer.

"In passato potevamo avere balle di carta mista con cartone incorporato", ha detto Hemmer. "Ora siamo in grado di estrarre una quantità maggiore di cartone, che va nella balla di cartone, e il prezzo del cartone è molto più alto di quello della carta mista".

WM afferma che il valore del prodotto misto proveniente dai suoi impianti automatizzati di recupero dei materiali è superiore di circa il 15% per tonnellata. Non solo le macchine raccolgono una quantità maggiore di materiale prezioso, ma l'azienda afferma che il materiale emerge più pulito e può fruttare di più rispetto alle balle disordinate.

Secondo WM, gli investimenti nel settore del riciclaggio aggiungeranno 240 milioni di dollari alla linea di fondo nei prossimi quattro anni. L'azienda ha aspettative più alte per la sua attività nel settore del gas.

WM sostiene che aumenterà la produzione di gas da discarica di otto volte e genererà più di 500 milioni di dollari di utili aggiuntivi prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento fino al 2026.

Questa previsione di profitto presuppone due prezzi associati a ogni milione di unità termiche britanniche di gas. WM conta sul fatto che il combustibile vero e proprio venga venduto a 2,50 dollari, che ultimamente è circa il prezzo del gas proveniente dai pozzi geologici. Altri 23,50 dollari sono previsti dai crediti per i combustibili rinnovabili, in linea con le recenti contrattazioni, secondo la società di informazione energetica Platts.

Le previsioni non tengono conto dei 250 milioni di dollari o più di crediti d'imposta che WM si aspetta per la costruzione di nuovi impianti di gas.

La legge sul clima dell'anno scorso ha addolcito l'economia del gas spazzatura. Una proposta federale di offrire ulteriori crediti per i progetti di biogas che producono energia per i veicoli elettrici potrebbe rendere gli incentivi ancora più forti.

I dirigenti e gli analisti delle aziende produttrici di rifiuti sostengono che molti impianti valgono comunque la pena di essere costruiti e che gli incentivi rendono conveniente l'installazione di impianti di gas in discariche più piccole e meno inquinanti.

"Il gas di discarica è essenzialmente l'unico biocarburante scalabile che non ha un compromesso tra cibo e carburante", ha detto Jerry Revich, analista di Goldman Sachs. "Questi progetti non hanno bisogno di sovvenzioni, ma accetteranno i soldi gratis".

