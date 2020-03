METTETE IN TERAPIA INTENSIVA PIAZZA AFFARI – MILANO APRE A -0,09%, POI SCIVOLA SUBITO OLTRE IL 2%, MA QUASI TUTTI I TITOLI NON FANNO PREZZO PER ECCESSO DI RIBASSO: SI PROFILA UN BAGNO DI SANGUE – SPREAD IN RIALZO A 215 PUNTI BASE, CON IL TASSO DEL DECENNALE CHE SALE ALL’1,29%. PESA ANCHE IL CROLLO DEL PREZZO DEL PETROLIO. L’ORO BALZA AL RECORD DI 1700 DOLLARI L’ONCIA, IL VALORE PIÙ ALTO IN 7 ANNI