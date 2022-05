21 mag 2022 10:35

WAR STREET! – TERREMOTO SUI MERCATI: L’INDICE AMERICANO “S&P 500” È ENTRATO (ANCHE SE PER POCO) NELLA COSIDDETTA FASE “ORSO”, E PERDE IL 20% RISPETTO AL MASSIMO, RAGGIUNTO IL 3 GENNAIO - SI ANNUNCIANO SETTIMANE HORROR PER I LISTINI: LA COMBINAZIONE TRA LA GUERRA IN UCRAINA, IL BLOCCO DELLA CATENA DI PRODUZIONE CINESE E IL RALLENTAMENTO NEGLI USA POTREBBE ESSERE LETALE. E IL TIMORE È CHE LE BANCHE CENTRALI NON AMMORBIDISCANO LA STRETTA SUI TASSI…