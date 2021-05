I DOLORI DEL GIOVANE URBANETTO - DOPO LA SCONFITTA NEL LODO ARBITRALE CONTRO BLACKSTONE, RCS RISCHIA LA CRISI PATRIMONIALE! (CAIRO NON RISCHIA A TITOLO PERSONALE PERCHE' HA FATTO VOTARE AL CDA LA MANLEVA) - CON LA SUA GESTIONE, IL GRUPPO HA PERSO RICAVI PER 250 MILIONI, COMPENSATI DA TAGLI DEI COSTI PER 350 MILIONI - I PROBLEMI IN SPAGNA. LA CONTROLLATA "UNIDAD EDITORIAL" IN FORTE CRISI E LA7 NON HA MAI FATTO UN UTILE (ANCHE NEL 2020, IL CANALE HA CHIUSO IN PERDITA PER 4,3 MILIONI SU RICAVI TOTALI PER 107 MILIONI)