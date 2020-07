UN WHISKY MASCHIO SENZA RISCHIO - JOHNNIE WALKER HA ANNUNCIATO CHE NELLA PRIMAVERA DEL 2021 LANCERÀ UNA NUOVA BOTTIGLIA CARTACEA - SARÀ REALIZZATA CON CELLULOSA PROVENIENTE DA FONTI SOSTENIBILI PER UNA COMPLETA RICICLABILITÀ: USCIRÀ IN’EDIZIONE LIMITATA IN COLLABORAZIONE CON PILOT LITE…

Evan Sully per https://it.businessinsider.com/

Dall’anno prossimo, Johnnie Walker presenterà una bottiglia 100% plastic-free fatta di carta. Secondo un portavoce di Johnnie Walker, le bottiglie cartacee saranno lanciate in primavera, e saranno disponibili in un’unica misura e per un solo tipo di whisky.

Johnnie Walker

La notizia accompagna l’annuncio di lunedì da parte di Diageo, produttore di Johnnie Walker, Smirnoff e Guinness, dell’avvio di una collaborazione con Pilot Lite, una compagnia di venture management, per lanciare Pulpex Limited, una nuova compagnia di packaging sostenibile.

“Siamo orgogliosi di avere creato questa prima mondiale”, ha detto Ewan Andrew, chief sustainability officer di Diageo in un comunicato stampa. “Cerchiamo di ampliare costantemente i confini nell’ambito del packaging sostenibile, e questa bottiglia ha il potenziale per essere davvero innovativa”.

La nuova bottiglia sarà realizzata con cellulosa proveniente da fonti sostenibili per soddisfare gli standard di idoneità all’uso alimentare e completa riciclabilità. Gli scienziati, attraverso la National Oceanic and Atmospheric Administration, un’agenzia scientifica statunitense dipendente dal Dipartimento del commercio, prevedono che ogni anno quasi 8 milioni di tonnellate di plastica finiranno negli oceani.

LA BOTTIGLIA DI CARTA DI JOHNNIE WALKER

Secondo un portavoce della compagnia, il 95% del packaging di Diageo è realizzato in vetro, e la bottiglia a tiratura limitata servirà per esplorare future opzioni possibili per integrare il vetro e sostituirne a volte l’utilizzo.

“Siamo entusiasti di partecipare a un consorzio con marchi leader a livello globale”, ha detto la direttrice di Pilot Lite Sandy Westwater. “Lavorando insieme, possiamo usare la capacità collettiva dei marchi per contribuire a minimizzare l’impatto ambientale del packaging cambiando i comportamenti dei produttori e dei consumatori”.

Presentato nel 1800, il marchio Johnnie Walker è stato creato da un droghiere scozzese John Walker, ed è il marchio di blended Scotch whisky più distribuito al mondo, con Diageo che ha visto un incremento delle vendite del marchio in Nord America del 9% nell’anno fiscale 2019.