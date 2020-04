IL WORLD ECONOMIC FORUM DI DAVOS: ''NON CONFONDETE QUELLO CHE SUCCEDE NEGLI ALTRI EVENTI CON LA NOSTRA CONFERENZA ANNUALE. NÉ IL FORUM, NÉ LA POLIZIA SVIZZERA HANNO MAI RICEVUTO ALCUNA DENUNCIA DI MOLESTIE DURANTE L’INCONTRO ANNUALE. I MEMBRI INVITATI ED ACCREDITATI ALL’INCONTRO ANNUALE SONO SOLO 3.000; OLTRE 30.000 SONO INVECE I VISITATORI PRIVATI CHE SI RECANO DURANTE TALE PERIODO A DAVOS PER PARTECIPARE AD EVENTI PRIVATI IN HOTEL E LOCALI NON PROMOSSI, GESTITI O CONTROLLATI DAL FORUM''

Riceviamo e pubblichiamo:

world economic forum davos

“Egregio Direttore, Le scrivo in merito alla notizia da Voi pubblicata il 24 marzo 2020, dal titolo: “Incredibile: metti insieme sulle alpi svizzere centinaia di miliardari maschi, annoiati e di mezza (o terza) età e ottieni misoginia, molestie sfrenate e amore per la prostituzione...”, ove si riporta l’articolo della Dott.ssa Paola De Carolis per il Corriere della Sera del 23 marzo 2020, secondo cui l’incontro annuale del Forum sarebbe luogo misogino e di molestie. Il titolo da Voi impiegato e la mera ripubblicazione del frettoloso riassunto del Corriere di alcune recenti pubblicazioni giornalistiche inglesi (che, in modo fuorviante, confondono l'incontro annuale del Forum con altri eventi che si tengono a Davos al di fuori del controllo del Forum), determinano elevati danni alla nostra reputazione.

i ricconi di davos si fingono migranti per un giorno 5

La nostra Organizzazione adotta una politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi molestia, anche a sfondo sessuale; i propri membri, come previsto dalla Carta di partecipazione e dal Codice di Condotta, devono garantire che durante l’incontro non occorrano condotte sgradevoli, intimidatorie ed offensive. Né il Forum, né la polizia svizzera hanno mai ricevuto alcuna denuncia di molestie durante l’incontro annuale. I membri invitati ed accreditati all’incontro annuale sono solo 3.000; oltre 30.000 sono invece i visitatori privati che si recano durante tale periodo a Davos per partecipare ad eventi privati in hotel e locali non promossi, gestiti o controllati dal Forum.

davos world economic forum

Inoltre, l’articolo del Corriere, da Voi ripubblicato, riporta una dichiarazione da noi mai resa in quanto alterata dal Times di Londra, nel quale suggerite che ci siamo dichiarati non responsabili delle condotte dei partecipanti al di fuori della conferenza ufficiale. Invero, senza alcuna prova, Voi (e i giornali da cui avete tratto la notizia) indicate che le condotte moleste possano essere imputate ai partecipanti del Forum. La frase da Voi riportata: "Se vi succede qualcosa con un importante amministratore delegato a chi crederanno? A lui o a voi?" contrasta in toto con la formazione anti-molestie, che il personale riceve quando entra a far parte del Forum.

party davos

Peraltro, non v’è prova che tale commento provenga da qualcuno collegato al Forum. In relazioni alla presunta prostituzione a Davos (che, peraltro, non è reato in Svizzera), il Forum non è tenuto per legge a monitorare ciò che accade nella città che ospita gli incontri annuali e, dunque, non può intervenire per impedire tali atti. Infine, la nostra Organizzazione favorisce una gender participation integrata ed equilibrata: dal 2015 al 2020 il numero delle donne che ha preso parte all’incontro annuale è aumentato dal 17% al 24%.

Il Forum ha messo in atto un piano per raddoppiare il numero delle partecipanti donne all'incontro annuale del 2030, che però non sarà possibile senza un’azione sinergica da parte dei governi nazionali e del mondo dell’economia, volta a rinnovare la composizione della dirigenza”.

Dott.ssa Amanda Russo

IL PARTY DI GOOGLE A DAVOS DUEMILAUNDICI

Head of Media Content, World Economic Forum

i jet privati all'aeroporto di zurigo per davos davos jet privati ed elicotteri jet privati all aeroporto di zurigo party davos