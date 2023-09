XI JINPING SI MAGNA TUTTA LA MELA – LA CINA VIETA AI FUNZIONARI GOVERNATIVI L’USO DEGLI IPHONE E DI ALTRI MODELLI DI SMARTPHONE STRANIERI PER QUESTIONI DI “SICUREZZA NAZIONALE” – UNA RITORSIONE PER LE MISURE IMPOSTE DAGLI USA CONTRO TIK TOK E HUAWEI – LA DECISIONE HA AFFOSSATO IL TITOLO DI APPLE, CHE STA PER PRESENTARE L'ULTIMO MODELLO, L'IPHONE 15 – IL MERCATO CINESE RESTA IL PIÙ IMPORTANTE PER CUPERTINO, CON IL 19% DEL FATTURATO GLOBALE…

La Cina vieterà d’ora in poi ai funzionari governativi l’uso degli iPhone e anche di altri modelli stranieri, non meglio precisati. Lo rivela il Wall Street Journal proprio mentre sta per essere presentato l’ultimo modello, l’iPhone 15. Una chiusura a riccio che, però, ha subito colpito i listini Apple, il titolo ha perso il 3 per cento.

Il mercato cinese resta quello più importante, con una quota del 19% del fatturato globale. Per questa ragione Apple ha seguito alla lettera le nuove e più rigide leggi cinesi su internet rimuovendo migliaia di app considerate fuorilegge e lo stoccaggio dei dati in server basati in Cina.

La raffica di previsioni e di adempimenti previsti dalle leggi sui flussi di dati, sulla privacy e sulla cybersecurity hanno messo in difficoltà proprio le aziende straniere più avanzate tecnologicamente e più a rischio di fuga dei dati sensibili, impegnando investimenti specifici per mettersi in regola. […]

Anche l’attività “diplomatica” di Tim Cook a marzo tra i primi big americani a visitare la Cina dopo la fine del lockdown è servita a mantenere stabili le relazioni. Pechino non si fida. Preferisce affidarsi alla tecnologia made in China in tutto e per tutto, complice un’attenzione spasmodica ai rischi per la sicurezza nazionale.

In più la Cina ha il dente avvelenato contro le misure decise dagli usa contro Tik Tok e Huawei, il blocco all’export dei semiconduttori. Da qualche anno la difesa anti-inflitrazioni ha fatto il salto di qualità, è stata aggiornata la legge anti-spionaggio, mentre si sono intensificati gli sforzi per produrre smartphone Huawei migliori, in grado di sfidare i concorrenti Apple.

La battaglia della tecnologia intanto ha fatto un’altra vittima, adesso anche la Apple che, per ritorsione, non potrà più essere utilizzata da chi lavora per il Governo cinese. Un vero e proprio incontro bilaterale non si terrà a breve, il segretario generale Xi Jinping non parteciperà al G20, nè si sa se a maggior ragione un incontro ci sarà a San Francisco a novembre in occasione dell’Apec, il cui Summit è, quest’anno, a cura degli Stati Uniti.

