SOTTO A CHI TECH! - I GIGANTI DELLA TECNOLOGIA HANNO CAPITO CHE L'UNICO MODO PER SUPERARE LA CRISI CHE HA COLPITO IL SETTORE È L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - MICROSOFT HA ANNUNCIATO INVESTIMENTI PER 10 MILIARDI DI DOLLARI IN "OPENAI", LA SOCIETÀ CHE HA CREATO "CHATGPT" - ANCHE GOOGLE HA CREATO "SPARROW", UN SOFTWARE IN GRADO DI COMPETERE CON "CHATGPT" USATO PER POTENZIARE IL MOTORE DI RICERCA...