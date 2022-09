ANIMA PIA – FERMI TUTTI: “ANIMA” E “AXA” SONO PRONTE A COPRIRE UN TERZO DEI 900 MILIONI “PRIVATI” NELL’AUMENTO DI CAPITALE (1,6 MILIARDI LI METTERÀ IL TESORO) – PER ROCCA SALIMBENI È IL SEGNALE CHE CI PUÒ ESSERE UN INTERESSE PRIVATO A PARTECIPARE ALL’OPERAZIONE, FONDAMENTALE PER MANDARE AVANTI LA BANCA – PER I DUE PARTNER STORICI DEL MONTE, SI TRATTA DI UN AIUTO INTERESSATO: NON VOGLIONO DIVENTARE SOCI-PERNO DELLA BANCA, SOLO GUADAGNARCI