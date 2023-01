ZAC: SI TAGLIA! – DOPO I BIG DELLA TECNOLOGIA, ANCHE IL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN AMERICA LICENZIA! CON L’ARIA CHE TIRA, E LE VENDITE DI NATALE SOTTO LE ATTESE, LE AZIENDE PREFERISCONO STARE ATTENTI ALLA CONSERVAZIONE DEL CAPITALE – IL “NEW YORK TIMES”: “I PROSSIMI MESI POTREBBERO ESSERE DIFFICILI, I MARGINI DI PROFITTO SI RIDUCONO E LA CRESCITA DEI RICAVI RALLENTA..."

Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estra di “Epr comunicazione”

LICENZIAMENTI META- FACEBOOK

Le aziende che negli ultimi anni hanno incrementato le assunzioni in settori come la tecnologia stanno effettuando tagli al personale a causa del rallentamento della spesa da parte dei clienti. Il settore del commercio al dettaglio sta cercando di capire quale sia la sua reale dimensione.

I retailer, che hanno dovuto far fronte a una domanda elevatissima da parte degli acquirenti durante la pandemia, hanno trascorso gli ultimi tre anni a incrementare le loro attività in settori come le risorse umane, la finanza e la tecnologia. Ora i tempi sono cambiati. Scrive il NYT.

walmart 2

Il pubblico che si è affrettato a comprare ogni genere di merce nelle prime fasi della pandemia ora spende meno per prodotti come mobili e abbigliamento. L'e-commerce, che ha avuto un boom durante il periodo di blocco, è sceso da quelle vette. E con i consumatori preoccupati per l'inflazione dei prezzi dei beni di prima necessità come il cibo, le aziende stanno giocando in difesa.

Saks Off 5th, il rivenditore off-price di proprietà di Hudson Bay, ha licenziato martedì un numero imprecisato di lavoratori. Saks.com sta licenziando circa 100 dipendenti, pari al 3,5% del totale. Stitch Fix ha licenziato il 20% dei suoi dipendenti questo mese e ha chiuso un centro di distribuzione a Salt Lake City.

proteste contro amazon a new york

La scorsa settimana Wayfair ha dichiarato di voler licenziare 1.750 persone, pari al 10% della sua forza lavoro, mentre Amazon ha iniziato a licenziare 18.000 lavoratori, molti dei quali nella sua divisione retail. Bed Bath & Beyond ha tagliato la sua forza lavoro questo mese, mentre cercava di sostenere le sue finanze e si preparava a una possibile dichiarazione di fallimento.

Sebbene non sia insolito per i grandi distributori annunciare la chiusura di negozi e alcuni tagli di posti di lavoro dopo il periodo delle festività natalizie, la recente ondata di licenziamenti riguarda più che altro cambiamenti strutturali, in quanto il settore si sta ricalibrando dopo la rapida crescita dovuta allo shopping alimentato dalla pandemia. E si accompagna a preoccupazioni più ampie sullo stato dell'economia statunitense e a licenziamenti da parte di importanti aziende tecnologiche.

proteste contro il licenziamento di sam amato da starbucks a buffalo

"I retailer sono davvero attenti alla conservazione del capitale", ha dichiarato Catherine Lepard, responsabile del mercato globale del retail per la società di ricerca executive Heidrick & Struggles. Non sanno quanto durerà questo calo e vogliono giocare d'anticipo. Per i rivenditori che stanno soffrendo, significa davvero stringere la cinghia e tagliare i costi".

Le vendite durante l'importante stagione dello shopping natalizio sono state più deboli rispetto agli anni passati, quando la crescita aveva raggiunto livelli record. Le vendite al dettaglio di dicembre sono aumentate del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma questo dato non è stato adeguato all'inflazione, che è stata del 6,5%.

I grandi magazzini hanno registrato cali considerevoli delle vendite. Presso Nordstrom, le vendite nelle ultime nove settimane del 2022 sono diminuite del 3,5% rispetto all'anno precedente, e l'azienda ha sottolineato che "sono state più deboli rispetto ai livelli pre-pandemici". Macy's ha dichiarato che le vendite per le vacanze sono state inferiori alle aspettative.

recessione coronavirus

I licenziamenti in alcune aziende di vendita al dettaglio sono un segno che il settore si sta preparando a un rallentamento e a un altro cambiamento nel modo di fare acquisti.

"Per mitigare i venti negativi macroeconomici e posizionare al meglio la nostra attività per il successo, abbiamo apportato dei cambiamenti per snellire la nostra struttura organizzativa", ha dichiarato Meghan Biango, portavoce di Saks Off 5th, in un comunicato. "Nell'ambito di questo processo, abbiamo preso la difficile decisione di separarci da alcuni dipendenti in varie aree dell'azienda". I licenziamenti hanno riguardato divisioni come l'acquisizione di talenti e la catena di approvvigionamento.

walmart

Non tutti i rivenditori sono sulla difensiva. Ad esempio, questa settimana Walmart ha annunciato l'aumento del salario minimo per i dipendenti dei suoi negozi, nel tentativo di attrarre e trattenere i lavoratori in un mercato del lavoro difficile.

Tuttavia, alcuni rivenditori si stanno concentrando meno sull'acquisizione di nuovi clienti - un'impresa costosa - e più sul mantenimento di quelli acquisiti durante la pandemia.

"C'è un senso di conservatorismo", ha dichiarato Brian Walker, chief strategy officer di Bloomreach, che collabora con i rivenditori per le loro attività di e-commerce e marketing digitale. "Si stanno ancora adattando in molti modi a questo ambiente di vendita al dettaglio omnichannel e probabilmente vedono questo come un momento importante per calibrare le loro organizzazioni e assicurarsi di avere le persone giuste, e non troppe, per essere pragmatici e affrontare una potenziale tempesta".

licenziamenti carrefour 4

Ciò significa meno progetti che richiedono molto denaro e tempo e più investimenti in cui l'azienda può iniziare a vedere i risultati rapidamente, ha detto Walker.

La Lepard è d'accordo. "Questa non è l'economia adatta per essere creativi e assumere rischi elevati", ha detto. "Potrebbe esserci un rallentamento di alcune innovazioni negli investimenti futuri, per assicurarsi che si stiano tenendo sotto controllo".

disoccupazione crisi

È anche un momento in cui i rivenditori devono valutare le capacità di e-commerce di cui hanno bisogno. Nei primi mesi della pandemia, le vendite online sono esplose, mentre molti negozi che non sono stati al passo con i cambiamenti hanno chiuso. La crescita è rallentata. Il traffico e-commerce in Nord America è diminuito dell'1,6% nel terzo trimestre del 2022 rispetto all'anno precedente, secondo i dati Commerce Pulse di Bloomreach. I tassi di conversione, ovvero la misura in cui qualcuno acquista un articolo dopo averlo visto pubblicizzato, sono scesi del 12% nello stesso periodo.

CORONAVIRUS LICENZIAMENTI

"È qui che le persone non arrivano al bersaglio", ha dichiarato Craig Johnson, presidente della società di consulenza per la vendita al dettaglio Customer Growth Partners, che segue il settore da 25 anni. "Funziona come un ingranaggio. Potrebbe arrivare al 27%, ma poi si normalizzerà", ha aggiunto, riferendosi alla quota di spesa totale dell'e-commerce nel primo anno della pandemia, quando molti negozi erano alle prese con le restrizioni e le chiusure di Covid.

Quando la spesa online era in aumento, molte aziende si sono spinte a ricoprire ruoli che potessero aiutarle a soddisfare la domanda. Ora devono adattarsi a una nuova realtà.

EURO CRAC

"Purtroppo, lungo la strada, abbiamo complicato troppo le cose, perso di vista alcuni dei nostri fondamenti e siamo semplicemente cresciuti troppo", ha dichiarato venerdì scorso Niraj Shah, amministratore delegato di Wayfair, in una nota ai dipendenti. L'azienda, che a novembre ha dichiarato che il suo fatturato netto è sceso del 9% rispetto all'anno precedente, sta cercando di risparmiare 1,4 miliardi di dollari.

Nel settore del lusso, la domanda degli acquirenti è ancora presente, ma è necessaria una ristrutturazione per continuare a innovare. Nell'ambito dei licenziamenti, Saks.com ha anche separato i team tecnologici e operativi.

"Siamo a un punto della nostra storia come pure-play del lusso digitale in cui dobbiamo ottimizzare la nostra attività per assicurarci di essere posizionati al meglio per il futuro", ha dichiarato Nicole Schoenberg, portavoce di Saks, in un comunicato. "Questi cambiamenti non sono mai facili, ma sono necessari per il nostro successo futuro".

gente di walmart 5

Sebbene la riduzione del personale possa aiutare a risparmiare sui costi nel breve termine, i rivenditori avranno problemi in futuro se non si occuperanno anche di come migliorare l'esperienza dei clienti online, ha affermato Liza Amlani, fondatrice di Retail Strategy Group, che lavora con i marchi sulle loro strategie di merchandising e pianificazione.

"Con Wayfair, e come con molti operatori digitali, negli ultimi tre anni abbiamo visto che hanno scalato e sono cresciuti troppo rapidamente", ha detto Amlani. "Hanno puntato su un afflusso di spesa nel digitale. Non hanno investito dove era necessario".

I licenziamenti nel settore del commercio al dettaglio sono un'inversione di tendenza rispetto al 2021, quando le aziende non riuscivano ad assumere abbastanza velocemente i lavoratori di prima linea. Dopo la scossa iniziale della pandemia, che ha portato molti retailer a licenziare o a licenziare del tutto i lavoratori, molte persone hanno ricevuto assegni di stimolo dal governo. Volevano spendere quei soldi e quando le aziende hanno avuto bisogno di aumentare nuovamente i servizi nei negozi, spesso hanno faticato a trovare un numero sufficiente di lavoratori.

protesta dei sindacati per la fine del blocco ai licenziamenti

Ricordare quelle difficoltà potrebbe far riflettere alcuni rivenditori prima di licenziare i lavoratori questa volta, ha detto Walker. Se la crisi non dovesse mai arrivare, o se ci fosse un'improvvisa ripresa della domanda, le aziende non vorrebbero trovarsi senza un numero sufficiente di dipendenti.

Ma i prossimi mesi potrebbero essere difficili per i rivenditori, in quanto i margini di profitto si riducono e la crescita dei ricavi rallenta rispetto agli ultimi due anni. In un contesto di questo tipo, gli investitori sono generalmente favorevoli a vedere le grandi aziende adottare misure per ridurre i costi. Una volta iniziati i licenziamenti, si può instaurare una sorta di pensiero di gruppo nel settore.

"Una volta che un paio di aziende iniziano a farlo", ha detto Peter Cappelli, professore alla Wharton School dell'Università della Pennsylvania che si occupa di gestione e risorse umane, "si crea un certo slancio che porta a dover spiegare perché non si sta facendo quello che fanno tutti gli altri".