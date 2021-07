19 lug 2021 08:10

ZEGNA DEI TEMPI – IL GRUPPO ERMENEGILDO ZEGNA SI QUOTA: NON IN ITALIA MA ALLA BORSA DI NEW YORK, ATTRAVERSO UN’OPERAZIONE DI FUSIONE CON LA SPAC “INVESTINDUSTRIAL ACQUISITION CORP”, LA SOCIETÀ VARATA DA ANDREA BONOMI PER PORTARE LE AZIENDE ITALIANE NEGLI USA – LA FAMIGLIA ZEGNA MANTERRÀ IL CONTROLLO DEL 62% DEL CAPITALE (E LA SEDE RIMARRÀ IN ITALIA)