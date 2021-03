ZOOM, CHE BOOM! - LA PIATTAFORMA PER FARE VIDEO-CONFERENZE IN STREAMING CON LA PANDEMIA HA FATTO IL BOTTO: I RICAVI SONO BALZATI DEL 369% A 882,5 MILIONI DI DOLLARI NEL QUARTO TRIMESTRE DEL 2020 - E SECONDO LE STIME DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO ERIC YUAN, LA CRESCITA CONTINUERÀ NEL 2021, VISTO CHE LA MAGGIOR PARTE DELLE SOCIETÀ CONTINUERÀ CON LO SMART WORKING: CONVIENE E I DIPENDENTI SONO PIÙ PRODUTTIVI…

L ULTIMA CENA AI TEMPI DI ZOOM

(ANSA) - NEW YORK, 02 MAR - La pandemia ha reso Zoom un nome familiare per milioni di persone costrette a lavorare da casa. Una familiarità che ha consentito all'azienda di chiudere un 2020 d'oro: i ricavi sono balzati del 369% a 882,5 milioni di dollari nel quarto trimestre dell'esercizio fiscale 2021 che si è chiuso in gennaio.

L'utile è salito a 260 milioni dai 15,3 dello stesso periodo dell'anno precedente. E la corsa, secondo le attese dell'azienda, è destinata a continuare anche se la pandemia allenterà la morsa e molti potranno tornare alle loro scrivanie in ufficio. Zoom prevede infatti un aumento dei ricavi per l'anno fiscale 2022 del 43% a 3,76-3,87 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti e oltre i 2,65 miliardi del 2020. Un salto legato alla trasformazione della società da app a piattaforma in grado di offrire vari servizi.

zoom videoconferenza 1

"Non siamo più solo una società per videoconferenze", dice sicuro l'amministratore delegato Eric Yuan. Zoom sta infatti cercando di capitalizzare sul successo dell'ultimo anno, quando la pandemia ha chiuso gli uffici e le scuole aprendo, secondo diversi osservatori, a una svolta radicale nella percezione del lavoro. Anche i più ottimisti ritengono infatti che il tempo degli uffici pieni sia ormai tramontato: anche se molti rientreranno alle loro scrivanie è probabile che il lavoro da remoto non venga accantonato. Ai lavoratori - è l'ipotesi prevalente - sarà richiesto di andare in ufficio solo alcuni giorni alla settimana, e probabilmente a rotazione.

eric yuan zoom

A questo si aggiunge che molti potrebbero chiedere di poter lavorare da casa in modo permanente, e soprattutto il fatto che le videoconferenze si sono rivelate in molti casi un'alternativa più che valida e meno costosa ai viaggi di lavoro. Trend che, se si verificassero, aiuterebbero Zoom a mantenere tassi di crescita sostenuti, anche se lontani dai record del 2020, un "anno senza precedenti" per la società, ha ammesso Yuan. Zoom ha al momento a disposizione 4 miliardi di dollari di liquidità che potrebbe usare anche per acquisizioni, anche se finora non ha trovato la società giusta su cui puntare le sue mire. Sul futuro di Zoom ci sono comunque alcune incognite, a partire dall'attenzione delle autorità di regolamentazione sulla privacy.

