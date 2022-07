DAGOGAMES BY FEDERICO ERCOLE - ECCO DIECI GIOCHI IMPERDIBILI DA GIOCARE CON IL PLAYSTATION PLUS PREMIUM, IL NUOVO SERVIZIO SU ABBONAMENTO DI SONY. DAL DOLORE DI THE MISSING ALLO SPAZIO MUTEVOLE DI THE OUTER WILDS, DALLE APOCALISSI METAL DI DARKSIDERS AL MONDO BUFFO MA EPICO DI WORLD OF FINAL FANTASY, DALL’ASCESA ESISTENZIALE DI CELESTE AGLI ORRORI MECCANICI DI THE SURGE 2 FINO ALLA SUBLIME IRRIVERENZA DI SOUTH PARK AND THE STICK OF TRUTH… - VIDEO

Federico Ercole per Dagospia

La risposta di Sony al Game Pass d Microsoft è arrivata e sebbene nei tre livelli dell’abbonamento di Playstation non ci saranno le esclusive stellari al lancio, come avviene invece per la famiglia Xbox , e il prezzo sia più elevato (almeno per il grado Premium, 199 euro all’anno), la validità e la ricchezza dei contenuti è impressionante, persino travolgente, tra giochi per PS5 come Demon’s Souls, Death Stranding o Returnal, i classici, lo streaming PS3, Read Dead Redeption 2, Assassin’s Creed Valhalla, Control...

Ecco invece una lista di dieci videogame che potrebbero smarrirsi nelle vastità del catalogo ma che sono assolutamente da giocare o rigiocare, istallandoli sulla propria console e esperibili quindi anche sconnessi dalla rete.

THE MISSING J.J. MACFIELD AND THE ISLAND OF MEMORIES

the missing j.j. macfield and the island of memories 2

Il dolore, il masochismo e i temi transgeder trattati con profondità e sentimento in un gioiello bidimensionale sviluppato dal geniale Hidetaka “Swery” Suehiro, forse la sua opera più riuscita e illuminante. Nel corpo traumatizzato di J.J. andremo alla ricerca di Emily, scomparsa su un’isola misteriosa, con la perculiarità di essere immortali e poterci infliggere ogni tipo di ferita per risolvere enigmi ambientali o sezioni di piattaforme. Un videogame dalla spietata originalità e poesia.

south park the stick of truth 4

SOUTH PARK THE STICK OF TRUTH

Uno dei giochi di ruolo con i combattimenti a turni più dissacranti e ispirati della scorsa generazione, sviluppato da Obsidian e scritto dal maestro di South Park, Trey Parker. Nei panni di un “novellino” e in compagnia di personaggi come Cartman, Stan, Kyle, Butters o Kenny avremo a che fare, in una cornice pseudo-fantasy tra le casette di South Park, con alieni rapitori, zombie nazisti e gli sgherri del governo in un’avventura memorabile e a tratti epica nel suo sublime turpiloquio. Peccato che la versione europea sia censurata, quindi per noi niente sonde anali extraterrestri.

celeste 3

CELESTE

Un gioco di piattaforme in pixel-art che racconta di un’ascesa, sia essa concreta o immaginaria, verso la vetta di un monte, fino alla comprensione di se stessi e il superamento di angosce esistenziali. Ostico ma non punitivo, perché la volontà e l’amore per questo bellissimo viaggio ci spronano a superare ogni difficoltà, Celeste risulta faticoso e appassionante come un’impresa alpinistica nell’ambiguità tra immaginazione e verità.

world of final fantasy 2

WORLD OF FINAL FANTASY

Una delle fantasie finali più sottovalutate degli ultimi anni, ma senza dubbio una delle più riuscite e uniche nella sua bizzarra messa in scena, i suoi ricordi di Pokémon. Due fratelli immemori precipitano in un mondo favoloso e in conflitto dove ogni abitante e creatura possiede una tenera forma “chibi” (testona e corpicino); ma la trama si fa vieppiù profonda mentre incontriamo personaggi leggendari della serie di Final Fantasy, come Cloud di FF VII o Squall di FFVIII.

TELLING LIES

telling lies 2

Un “film” da giocare del più che talentoso Sam Barlow, già autore di Her Story, in cui sono utilizzati i filmati di un quartetto di attori durante una serie di videochiamate. Identificando con gli strumenti interattivi del gioco le menzogne dei personaggi, potremo infine chiarire un intrigante mistero. Più cinema di tanto cinema.

last day of june 2

LAST DAY OF JUNE

Meraviglia italiana di Ovosonico, lo studio di Massimo Guarini e Gianni Ricciardi ahimè ormai inattivo, con la colonna sonora di Steven Wilson dei Porcupine Tree. Una storia lirica e struggente, che tratta del lutto e della volontà di rimediare alla fine tragica dell’amore, tentando di alterare il passato. Non ci sono parole nel gioco, non servono, ma tanti significati e ovunque una malinconica poesia.

the surge 2 2

THE SURGE 2

Il primo episodio di The Surge è senza dubbio un gioco dimenticabile e purtroppo noioso, malgrado le suggestive premesse di un “dark souls” futuristico con robot impazziti e letali. Invece The Surge 2 è davvero avvincente e assai più riuscito del suo predecessore, un’opera metallica e violenta, difficile ed esaltante nella tradizione del filone inventato da Hidetaka Miyazaki, un notevole epigono. Uno dei migliori e più consigliabili “soulslike” non miyazakiano, sordido e meccanico.

rogue galaxy 4

ROGUE GALAXY

Tra Star Wars, i romanzi di Jack Vance e Star Ocean, una immensa space-opera numerica nella forma di gioco di ruolo giapponese sviluppata da Level 5. Visiteremo vasti e sempre diversi pianeti mentre la trama diviene sempre più coinvolgente, si aggiungono personaggi di raro carisma e si sommano colpi di scena verso imprevedibili climax. L’epopea di Juster Rogue è grande fantascienza e sarebbe doveroso un remake, sebbene questo videogame sia ancora così ammirevole per i suoi panorami alieni e per la colonna sonora composta da Tomohito Nishiura.

DARKSIDERS 1&2

darksiders 1

Ovvero le “leggende di zelda” in chiave horror e metal. Due avventure cupe e spaventose, la prima nel corpo monolitico di Guerra e la seconda in quello spettrale ma nerboruto di Morte, due cavalieri dell’apocalisse, contro angeli e demoni, risolvendo enigmi, esplorando e combattendo “boss” micidiali.

E’ strepitoso lo stile del primo episodio, disegnato da Joe Madureira, tuttavia il secondo capitolo risulta un’esperienza ancora più avvincente e completa. Decine di ore di imprese al di là del bene e del male sulla tomba dell’umanità.

outer wilds 4

OUTER WILDS

Intrappolati nell’eterno ritorno di tutte le cose in un sistema solare che continua a mutare, ricominciando e finendo. Videogioco enigmatico e misterioso, soprattutto contemplativo ma non privo dei pericoli alimentati da innumerevoli e cangianti ambienti ostili. Si percepisce una continua, straziante solitudine mentre la volontà di tentare di spezzare le catene del tempo, di rivelare il segreto della ripetizione, diventa categorica. Ideale per isolarsi in un altrove.

