DAGOGAMES BY FEDERICO ERCOLE - SI È CONSUMATA VIRTUALMENTE L'EDIZIONE 2021 DI "E3", LA FIERA VIDEOLUDICA PIÙ IMPORTANTE DELL’ANNO. ECCO I GIOCHI PIÙ AFFASCINANTI: DA "ELDEN RING" (SORTO DALLA COLLABORAZIONE TRA GLI AUTORI DI "DARK SOULS" E GEORGE MARTIN DI "GAME OF THRONES") AL SEGUITO DI "LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD" - IL NUOVO "METROID" IN 2D AL RIVOLUZIONARIO STRATEGICO "MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE" - VIDEO

Federico Ercole per Dagospia

ELDEN RING

elden ring

In tutto il suo contorto e maestoso splendore ecco infine Il frutto oscuro nato dalla collaborazione tra la From Software di Hidetaka Miyazaki (Dark Souls, Bloodborne e Sekiro) e George Martin, l’autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, più note come Game of Thrones. Elden Ring è ambientato nel vasto e decaduto mondo dell’Interregno e ci pone nel corpo di un Senzaluce nella disperata ricerca dell’Anello Ancestrale. Si tratta di un gioco di ruolo d’azione “open world” dalle dimensioni monumentali i cui panorami rimandano alle visioni maledette di Dark Souls, anche se qui sembra talvolta brillare una luce meno dolorosa che da vita a colori più brillanti, sebbene non manchino tenebrosi manieri e tetri sotterranei.

elden ring

Questa volta potremo anche viaggiare e combattere cavalcando un destriero, lottando contro divine e abominevoli creature disegnate con la consueta maestria mostruosa. Elden Ring sarà un gioco ostico nella tradizione di Miyazaki, ma l’autore rivela che può essere esperito anche in maniera meno masochistica ed essere quindi goduto persino da un pubblico no avvezzo alle sue opere. Elden Ring uscirà, per PlayStation 4 e 5 e per le serie XBox, il 21 gennaio 2022.

LEGEND OF ZELDA

zelda breath of the wild 2

Dopo due anni d’attesa ecco le nuove attesissime immagini del seguito di uno dei capolavori Nintendo dello scorso decennio, ovvero Legend of Zelda Breath of the Wild. Questa nuova leggenda per Switch, ancora senza un titolo ufficiale, uscirà nel corso del 2022 e si rivela aerea, elevandoci verso i nuvolosi cieli di Hyrule, sebbene anche la superficie sia esplorabile. Vediamo l’eroe Link smaterializzarsi per filtrare attraverso una roccia, planare tra nubi tempestose, lanciare sfere di fuoco con un magico bracciale che dovrebbe essere un accessorio fondamentale in questa nuova avventura. Un trailer breve, troppo, ma meraviglioso.

METROID DREAD

metroid dread

Preceduta dalle note velenose e aliene della sua colonna sonora, torna la cacciatrice di taglie spaziale Samus Aran in un nuovo gioco bidimensionale dopo anni. Metroid Dread con le sue macchine implacabili e creature spaventose emana panico e claustrofobia, una solitudine agghiacciante e un senso di mistero che potrebbe essere addirittura più sconvolgente degli altri capolavori della saga. Metroid Dread è vicino, giungerà su Switch il 10 di ottobre.

SALT & SACRIFICE

salt & sacrifice

Il seguito del notevole Salt & Sanctuary, “indie” in due dimensioni ispirato a Dark Souls arriverà nel corso del 2022 sembra in esclusiva per le console di Sony. Ancora una volta per panorami bidimensionali dark fantasy eliminando giganteschi e cattivissimi boss con spade e magie, ma qui potremo giocare in cooperativa locale e online con un altro guerriero.

MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE

mario + rabbids sparks of hope

Tornano Super Mario e i simpatici, folli Rabbids di Ubisoft nel seguito del rivoluzionario, geniale e spassoso videogame strategico diretto da Davide Soliani. In esclusiva per Nintendo Switch, Mario + Rabbids Sparks of Hope ci farà viaggiare per lo spazio e appare ancora più accattivante e nuovo del suo predecessore. Nel 2022.

TALES OF ARISE

tales of arise

Il ritorno in “grandeur” della celeberrima serie di giochi di ruolo giapponese “Tales of”. Tales of Arise torna a proporre ambientazioni favolose e dettagliate dopo quelle un po’ scialbe e anonime degli ultimi episodi, mentre le battaglie orientate verso l’azione appaiono ancora più spettacolari. Con la sua epica fantasy-anime Tales of Arise arriverà già a settembre per PlayStation 4 e 5, serie XBox e PC.

WARIOWARE GET IT TOGETHER

warioware get it together

L’esilarante galleria di irriverenti e sciocchi (in una maniera quasi sublime) mini-giochi da pochi secondi di WarioWare in un nuovo gioco per Switch esperibile anche in cooperativa per alimentare ulteriore spasso. Il “lato oscuro” di Mario con la sua surreale compagnia giungerà il 10 settembre per illuminarci con la sua grottesca e travolgente simpatia.

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGINS

stranger of paradise final fantasy origins

Da non sottovalutare questo “spin-off” davvero buio di Final Fantasy sviluppato dal Team-Ninja di Nioh e disegnato da Tetsuya Nomura. Si tratta di un gioco di ruolo d’azione punitivo e complesso, ispirato appunto a Nioh (a sua volta ispirato a Dark Souls) che ci riporta ai tempi della prima e originaria fantasia finale. Stranger of Paradise, del quale è già disponibile una demo germinale ma illuminante, sarà disponibile nel 2022 solo per PlayStation 5.

ASTRIA ASCENDING

astria ascending

C’è sempre bisogno di giochi di ruolo giapponesi classici, soprattutto se disegnati a mano e con arte. Scritto da Katsushige Nojima (Final Fantasy, Kingdom Hearts), quest’epopea giungerà per ogni piattaforma Sony e Microsoft e per Nintendo Switch, il 20 settembre.

SHIN MEGAMI TENSEI

shin megami tensei

Un altro gioco di ruolo giapponese -una costola dell’imprescindibile serie Persona di Atlus- ma ambientato a Tokyo e nella sua dimensione distorta e apocalittica. Uno studente combatte o si allea con terrificanti “yokai” esplorando ambientazioni che appaiono desolanti ma bellissime nella loro dimensione di rudere metropolitano alterato dal sovrannaturale. Shin Megami Tensi V è un’esclusiva per Nintendo Switch e uscirà il 12 novembre.