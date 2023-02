LA REALTA' E' UNA MERDA, CONSOLIAMOCI CON I VIDEOGIOCHI - A DUE ANNI DAL LANCIO UFFICIALE, LA PLAYSTATION 5 SARÀ FINALMENTE DISPONIBILE IN TUTTI I PRINCIPALI NEGOZI DI ELETTRONICA - LA PANDEMIA E LA CRISI DEI SEMICONDUTTORI AVEVANO CAUSATO UNO STALLO NELLA PRODUZIONE DELLE CONSOLE, RENDENDOLE DIFFICILISSIME DA TROVARE - OLTRE ALLE PLAYSTATION 5, SONY HA ANNUNCIATO CHE A BREVE…

Estratto dell'articolo di A.A. per “il Messaggero”

playstation

Sono passati più di due anni dal lancio ufficiale delle console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X, eppure è solo oggi che ci apprestiamo a entrare davvero nella nuova generazione del gaming. La pandemia ha infatti provocato una sorta di stallo nello sviluppo delle nuove tecnologie, soprattutto a causa della scarsità dei materiali e dei componenti, processori in primis. Ma adesso il periodo buio sembra passato. [...]

PLAYSTATION 5

LE USCITE

Sony ha infatti trionfalmente annunciato, [...] che la PlayStation 5 sarà a breve finalmente disponibile in tutti i principali negozi di elettronica [...]. Non solo, perché il 22 febbraio uscirà anche PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale da collegare con un cavo alla Ps5, dotato di una risoluzione in 4K Hdr e di una fluidità di 90/120 fotogrammi al secondo. [...]

DEFINIZIONE

Se da una parte lo sviluppo dei dispositivi è stato quasi fermo fino ad ora, altrettanto non è però successo con i videogiochi, che oggi offrono una grafica sempre più complessa e spettacolare [...] . Ma allora come si fa oggi ad avere il massimo delle prestazioni da un videogame?

playstation 5 1

La differenza, qui, la fanno principalmente due fattori: la definizione dell'immagine, data dalla risoluzione e quindi dal numero di pixel sullo schermo, e la fluidità data dal "frame rate" (Fps), cioè dal numero di fotogrammi visualizzati al secondo. Spesso bisogna accettare un compromesso di fondo: a causa dell'imponente capacità di calcolo necessaria, un'alta definizione corrisponde a un frame rate minore. [...]

DESKTOP

Le console rappresentano la scelta più economica e più semplice, ma se ci si vuole godere davvero i videogame al massimo delle loro potenzialità, bisogna optare per un pc. Si tratta di un settore molto variegato, ma basti dire che qui la componente fondamentale è la scheda grafica. Nvidia ha appena rilasciato la nuova serie GeForce Rtx 40 (per ora disponibile solo nelle versioni top di gamma, 4090, 4080 e 4070 Ti), che rappresenta il massimo livello possibile di qualità grafica sul mercato e che permette di riprodurre i videogame a una definizione UltraHd con una fluidità di oltre 80 Fps.

playstation 5 3

Ma per raggiungere questo standard ci vuole un pc desktop con componenti molto performanti (compreso un costoso monitor 4K) da diverse migliaia di euro: la sola scheda parte da un prezzo minimo di 2000 euro. [...]