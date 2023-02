L'ANTI-CAFONAL: OTTANTA VOGLIA DI CORDELLI – QUEL POCO CHE ANCORA CI RESTA DEL MONDO LETTERARIO ITALIANO CELEBRA GLI 80 ANNI DI FRANCO CORDELLI - INTERVENTI DI FERRONI, MANICA, MONTEFOSCHI E BERARDINELLI CON UMBERTO ORSINI CHE LEGGE “TAO 48”, AUTOBIOGRAFIA MASCHERATA DEL GRANDE SCRITTORE E CRITICO – IN PLATEA AVVISTATI MICHELE SERRA, CHIARA CASELLI, EDOARDO ALBINATI, ROBERTO ANDÒ, PAOLO BONACELLI, GIUSEPPE DI PIAZZA – QUELLA VOLTA IN CUI CORDELLI SI TROVO’ DI FRONTE UN GADDA CHE SI ADDORMENTO' DURANTE LA PRESENTAZIONE DE “LA COGNIZIONE DEL DOLORE” – FOTO BY DI BACCO

1 – PLATEA DI AMICI E LETTERATI PER GLI 80 ANNI DI CORDELLI

Ro. Petr. per il “Corriere della Sera – ed. Roma”

Lettore onnivoro di poesia. Intellettuale, autore e scrittore tutto insieme e in un ordine da rimescolare, come le prose raccolte in «Tao 48» (La nave di Teseo), autobiografia dissimulata per episodi, e allo stesso tempo racconto di Roma, pubblicata un anno fa.

franco cordelli roberto d agostino foto di bacco (2)

Franco Cordelli seduto in prima fila, ascolta da spettatore gli interventi: nel Salone d’Onore di Palazzo Carpegna dove si celebrano i suoi ottanta anni, di cui oltre cinquanta da critico teatrale, con la serata-omaggio «Cordelli 48».

Letture di Umberto Orsini e testimonianze di Raffaele Manica, Giorgio Montefoschi e Giulio Ferroni introdotte da Claudio Strinati, davanti ad una platea di amici e letterati tra cui Marco Tirelli (presidente dell’Accademia), Paolo Icaro e Gianni Dessì, Michele Mari, Arnaldo Colasanti, Valeria Paniccia, l’attrice Stefania Barca, Maria Pia Tosti Croce, Enzo Di Mauro, Tommaso Pincio, il regista e attore Edoardo Siravo.

2 – GLI 80 DI CORDELLI, IL TAO E IL PISOLINO

Nanni Dalbecchi per “il Fatto Quotidiano”

michele serra foto di bacco (1)

Nel 1963 Franco Cordelli aveva vent’anni, come tutti gli studenti dei corsi di Giacomo Debenedetti alla Sapienza praticava la religione della letteratura, e un giorno gli capitò di assistere presentazione della Cognizione del dolore: “Me ne è rimasto un ricordo indelebile, perché accadde un fatto straordinario: durante la presentazione, Gadda si addormentò”.

Fatto straordinario eppure coerente, la coerenza inossidabile del paradosso, perché è impossibile immaginare una scrittura più nevrotica, insonne, con gli occhi sbarrati di quella di Gadda; ma proprio per questo si può finalmente schiacciare un pisolino, quando si vive: “Io vivere vorrei addormentato/ entro il dolce rumore della vita.”

Sessant’anni dopo i tempi sono cambiati. Tutti scrivono, tutti presentano libri e nessuno dorme mai. Cordelli si è rassegnato a presentare il suo Tao 48 (una raccolta di brevi testi, sorta di personale Libro dei mutamenti, o meglio delle cancellazioni, dei tagli e dei rammendi della memoria) perché il 20 febbraio coincideva con il suo ottantesimo compleanno, che si è poi trasformato nella festa della classe 1943.

libro presentato

Franco Cordelli, Giulio Ferroni, Alfonso Berardinelli… credenti e combattenti della religione della letteratura; difensori della democrazia magica, sovversivi e iconoclasti come accade in ogni guerra di religione. Oggi la letteratura è diventata intrattenimento, la religione è il mercato, ma a maggior ragione valeva la pena di festeggiare quell’irriducibile eretico: poeta, critico, saggista, romanziere…

Cordelli è uno scrittore e lettore totale, che non ha smesso di credere nella letteratura perché non ha smesso di dubitare della realtà. Uno scrittore taoista, con un unico punto di fuga: lo stile, che è come il coraggio di don Abbondio al contrario: se ce l’hai, nessuno te lo può togliere. È lo stile che ti fa riconoscere, se ancora c’è chi lo sa riconoscere; ed è sempre lui che ti fa addormentare alle presentazioni, specialmente alla tua. Ma Cordelli, maestro di partenze eroiche, ha resistito. Buon compleanno, Franco.

