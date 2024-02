AFRO-CAFONAL – GRAN PARTY A VIA VENETO APPARECCHIATO DAL VICEPRESIDENTE DEL GRUPPO SAN DONATO KAMEL GHRIBI, CHE NON NASCONDE IL SUO DESIDERIO DI CANDIDARSI ALLA PRESIDENZA DELLA TUNISIA – RISPONDONO ALL’APPELLO I PRESIDENTI DEL KENYA E SOMALIA, 'GNAZIO LA RUSSA COL FIGLIO GERONIMO AL SEGUITO, LA MINISTRA CASELLATI, LUIGI DI MAIO, BRUNO VESPA, LETIZIA MORATTI, ALESSANDRO PANSA, ETTORE SEQUI, BOBO CRAXI, LUIGI CREMONINI, GIANNI RIOTTA, LUCIANA LAMORGESE, MELANIA RIZZOLI E… – FOTO BY DI BACCO

È stata inaugurata […] in via Veneto, a margine della conferenza Italia-Africa, la quinta edizione del Summit Ecam (European Corporate Council on Africa and Middle East) dedicato nel 2024 al tema «Creating a better present to build a greater future for Africa: the role of healthcare and investments».

Ideato e presieduto da Kamel Ghribi, vicepresidente di Gruppo San Donato, ECAM promuove le relazioni tra i Paesi europei e l’area Africa e Medio Oriente.

Per la cena di gala ad inviti è stata scelta la sala Giardino d’Inverno dell’hotel The Westin Excelsior, dove il presidente Ghribi ha accolto insieme alla famiglia Rotelli un parterre di personalità istituzionali, tra cui il presidente della Repubblica del Kenya William Ruto e il presidente della Somalia Hassan Sheikh Mohamud, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro delle Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Casellati, e ancora Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione Europea per la Regione del Golfo, Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace, Bruno Vespa.

hassan sheikh mohamud kamel ghribi angelino alfano foto di bacco

Durante la serata presentata da Eleonora Daniele, si sono esibiti i due tenori e il baritono anima del gruppo musicale Il Volo, e lo stilista tunisino Ali Karoui, che ha fatto sfilare alcuni abiti della sua collezione haute couture. [...]

