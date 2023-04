CAFONAL BOSCHI IN FIAMME! – ALLA SERATA DI BENEFICENZA PER L'ASSOCIAZIONE “SOLE”, MARIA ELENA BOSCHI SI PRENDE LA SCENA E SI FA SBACIUCCHIARE A FAVORE DI FLASH DAL SUO “PRINCIPE AZZURRO”, GIULIO BERRUTI – AL ST. REGIS DI ROMA È UN PULLULARE DI GNOCCHE, DA CLAUDIA GALANTI A GIORGIA VENTURINI, DA GIORGIA ROSSI A SERENA AUTIERI. PRESENTI ANCHE TA-ROCCO CASALINO, IN COMPAGNIA DI UN GIOVANE VIRGULTO, LO “SBOTULINATORE” DELLE SVIPPATE, GIACOMO URTIS E PAMELONA PRATI. IN QUOTA “OMO DE PANZA, OMO DE SOSTANZA” CLAUDIO LOTITO, PIERLUIGI PARDO, LUCIANO NOBILI… – FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Testo di Gabriella Sassone

maria elena boschi giulio berruti foto di bacco (2)

Come nelle favole, la bella “fata madrina” dell’evento è senza dubbio Maria Elena Boschi. Rossetto rosso e abito scuro che sbrilluccica di strass, è scortata dal suo “principe azzurro” Giulio Berruti (ma quando diventa il promesso sposo?). Lui la riempie di mille attenzioni, lei è raggiante. E alla faccia di tutti quelli che gufano o che son sempre stati scettici sulla loro storia, i due sono apparsi innamoratissimi: sempre vicini, a scambiarsi sguardi languidi, tenere carezze e coccole.

maria elena boschi giulio berruti foto di bacco (4)

Click, click, click. I flash impazziscono davanti alla coppia stellare. E loro, per accontentare i paparazzi, si baciano appassionati sulla bocca. Tiè! Al momento dell’asta benefica Giulio si alza e non si lascia sfuggire un robusto collier placcato oro disegnato da Federica Tosi. E’ un regalo per la sua amata. Torna al suo tavolo e glielo allaccia subito al collo. Stupore di lei. Bravo! Così si fa! Anche se l’anello resta sempre l’anello… ca va sans dire!

maria elena boschi giulio berruti foto di bacco (5)

Le sale del sontuoso St. Regis Roma pullulano di bella gente, oltre 200 ospiti hanno risposto all’invito della conduttrice di “X-Style” su Canale 5 Giorgia Venturini. Neo mamma da 7 mesi e mezzo della piccola Sole Tea, avuta dall’imprenditore Marco De Santis (sposato nel giugno scorso con un pancione di 7 mesi), la statuaria e splendida Giorgia di rosso vestita ha riunito politici, giornalisti, amici e bellezze dello showbiz per tenere a battesimo in società l’Associazione “Sole”, che ha fondato a gennaio insieme a Claudia Laurelli, la puericultrice che l’ha aiutata nei primi mesi dopo il parto, visto che era sola a Roma senza famiglia e in difficoltà.

giorgia venturini e il marito marco de santis foto di bacco (1)

Lodevole iniziativa che a Giorgia è venuta in mente dopo il clamoroso caso di gennaio scorso all’ospedale Pertini: una puerpera stremata dalla stanchezza si è addormentata soffocando il neonato che stava allattando. “Questo dramma mi ha creato emozioni molto forti. Per questo abbiamo deciso di fondare questa associazione senza fini di lucro affinchè le mamme non vengano mai lasciate sole in quei momenti. L’esperienza del parto è meravigliosa, totalizzante, ma allo stesso tempo ti mette a dura prova”, dice.

giorgia rossi foto di bacco (1)

L’associazione darà un supporto a 360 gradi grazie al coinvolgimento di un team di esperti (puericultrici, pediatri, ostetriche, psicologi), delle vere e proprie stampelle per queste mamme che devono sentirsi sempre protette durante e dopo la gravidanza. I servizi saranno rivolti soprattutto alle donne meno abbienti, in comprovate difficoltà economiche, per aiutarle ad affrontare l’arrivo della nuova vita. Per loro, previste anche brochure informative, consulenze, donazioni di pannolini, biberon, tiralatte, latte in polvere e corsi post-parto.

E’ raffinatissimo il Charity Gala Dinner al St.Regis che raccoglie fondi da destinare a queste iniziative sociali, patrocinato dalla Regione Lazio (Sport e Salute) e da Roma Capitale, presente l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato. Atmosfera da fiaba tra soffuse luci rosa e allestimenti sontuosi a cura di Eva Presutti.

giacomo urtis foto di bacco (5)

Presenta la conduttrice di Dazn Giorgia Rossi. Al tavolo d’onore, quello di Boschi e Berruti, siedono Luciano Nobili, Mauro Crippa (capo Informazione di Mediaset), Rocco Casalino in dolce compagnia di un boy che sembra tanto il suo storico fidanzato, Andrea Ruggieri, e le giornaliste del Tg5 Simona Branchetti e Cesara Buonamici, arrivata poco più tardi.

Dalla politica ecco anche il Sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante, Giorgio Simeoni, Claudio Lotito, l’amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A Vito Cozzoli, Antonio Saccone, il sen. Francesco Bonifazi, Enrico Folgori. Arriva Pietro Valsecchi, il mitico produttore della Taodue, poi il petroliere iraniano Hormoz Vasfi.

diego gigliotti fabiola sciabbarrasi serena autieri foto di bacco

Ci sono Jimmy Ghione e Pierluigi Pardo, il cantante Alessandro Ristori, il chirurgo plastico Diego Gigliotti. In look sobrio adatto al contesto e capelli raccolti, ecco lo “sbotulinatore” delle svippate Giacomo Urtis, uno che non si capisce più se vuole essere maschio o femmina ma che sta sempre nel posto giusto al momento giusto: se la festa che conta è a Milano lui c’è, se è a Roma lui come per magia plana a Roma, così come a Como, Bergamo, Napoli, Capri, Ischia e via così. In un perenne moto godereccio e festaiolo.

Tutte bellissime le amiche della Venturini. Flash scatenati per la strasexy con seno esplosivo in evidenza Claudia Galanti, arrivata da Milano, per Michela Quattrociocche e Arianna Mihajlovic coccolate dall’amica Ezia Modafferi. Marina La Rosa è in nero così come Pamela Prati scortata dal suo “badante” preferito Angelo Rifino.

claudia galanti giorgia venturini foto di bacco (4)

Arrivano Serena Autieri in tailleur pantalone, mentre Clizia Incorvaia sguaina la coscia dall’abitino verde luccicante, ecco Luana Ravegnini e la simpatica gieffina Sarah Altobello, la Melania Trump di Bari (je piacerebbe!). Immancabili Anna Pettinelli, Angela Melillo e Manila Nazzaro, Fabiola Sciabbarrasi, Sabina Ghio, Sabrina Laganà e l’instancabile Sonia Rondini. Il duo comico Pablo e Pedro divertono come battitori d’asta con tanti oggetti in palio, comprese le magliette autografate dei calciatori di Roma e Lazio.

pamela prati rocco casalino foto di bacco

Baci, abbracci, saluti finali e tutti a casa felici e contenti sapendo che ora grazie al buon cuore della Venturini le mammine in difficoltà non saranno più lasciate “Sole” in balia del destino che a volte può essere cinico e baro come lo è stato con la donna romana stremata dopo 17 ore di travaglio, rimasta vittima del co-sleeping che ha portato alla morte il suo baby.

