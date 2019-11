CAFONAL DELLA BUONA SCOLA! – LE FIGLIE DEL GRANDE REGISTA HANNO PRESENTATO IL LIBRO “CHIAMIAMO IL BABBO. ETTORE SCOLA, UNA STORIA DI FAMIGLIA” E ARRIVANO CITTO MASELLI, MILENA VUKOTIC, PAOLO VIRZÌ, VELTRONI E PURE PIF – SABRINA IMPACCIATORE TUTTA BAGNATA (PER LA PIOGGIA) E LA MUSA STEFANIA SANDRELLI CHE HA INTENERITO TUTTI CON I SUOI RICORDI DI ETTORE: “MI CHIAMAVA STEFANELLA E…” –

stefania sandrelli con le sorelle paola e silvia scola foto di bacco

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Scola secondo le figlie L'omaggio del cinema da Virzì a Pif e Sandrelli

Cecilia Cirinei per “la Repubblica - ed. Roma”

La presentazione del libro alla Galleria Alberto Sordi di Cecilia Cirinei Indimenticabile Ettore Scola. A dimostrarlo la grande affluenza di pubblico, da Citto Maselli, accompagnato dalla moglie Stefania, a Milena Vukotic, da Ermina e Roberta Manfredi, a Pino Quartullo. Tutti arrivati sotto la pioggia alla libreria Feltrinelli alla Galleria Alberto Sordi.

silvia e paola scola foto di bacco

I 90 posti a sedere alle 18 sono pieni. Molti restano ad ascoltare in piedi la storia del maestro del cinema italiano, scomparso nel 2016. Sul palco le figlie Paola e Silvia che presentano il libro " Chiamiamo il babbo. Ettore Scola. Una storia di famiglia" ( Rizzoli). E una delle sue " muse", Stefania Sandrelli, giunta con il marito Giovanni Soldati, attrice in tanti film del maestro, da "C' eravamo tanto amati" a "La famiglia".

citto maselli foto di bacco (2)

sabrina impacciatore foto di bacco (1)

Ma anche Walter Veltroni, Paolo Virzì e Pif. Modera Enrico Magrelli. Ad accogliere gli invitati- amici la moglie, Gigliola, che confida: «Ho letto il libro in due giorni, finendolo alle 4 di notte. Le mie figlie hanno fatto una cosa bella, trovando la chiave giusta per raccontare il padre». «Scola era la persona a cui volevo più bene, tolta la mia famiglia - rivela Veltroni - Era amico di mio padre.

C' è sempre stato nella mia vita. Nel libro c' è l' Ettore più segreto e privato ». Vukotic ricorda: «Era molto gioioso, adorabile » . Ma è la Sandrelli che fa scattare l' applauso: « Mi chiamava " Stefanella". Con la sua famiglia ho un forte senso di parentela. Nel libro si ride con ironia e ci si rende conto di come tutto il cinema italiano sia passato dalla sua casa».

carlo degli esposti saluta citto maselli foto di bacco salvatore marino foto di bacco

Pino Quartullo racconta: « Ho fatto in teatro " Che ora é?" Scola è venuto a vedermi tre volte. Una soddisfazione » . Paolo Virzì invece svela: « Ho adorato il libro e vorrei un sequel. Gli ultimi anni, con Medusa, puntavamo a fare un film con lui. Ma non voleva e abbiamo finto che il regista fossi io, se mi aiutava. Ma, scoperta la verità, saltò tutto » . E Pif cosa centra? «Ancora me lo chiedo - dice - l' ho conosciuto così poco per il documentario " Ridendo e scherzando" diretto dalle figlie, doveva essere un' intervista buffa. Mia a lui. Alla fine era lui a intervistare me. E poi è morto. Confesso di aver pianto».

