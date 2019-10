CAFONAL COL PRINCIPE - PER I 100 ANNI DEL CIRCOLO CANOTTIERI ROMA ARRIVA ANCHE ALBERTO DI MONACO, PORTATO SULLE RIVE DEL TEVERE DA NICOLA PIETRANGELI. SI ALZA DAL TAVOLO PER BALLARE ''FIGLI DELLE STELLE'' SUONATA DALLA BAND DI DEMO MORSELLI E MARCELLO CIRILLO (VIDEO) - MALAGÒ, GIÀ PRESIDENTE DEL RIVALE ANIENE, PARTECIPA (E PREMIA) COME CAPO DEL CONI, TRA BRUNO MANFELLOTTO, MICHELE PLACIDO, ROBERTO CIUFOLI, GIANNI BATTISTONI, DANIELA JACOROSSI, BERTA ZEZZA E AMEDEO MINGHI

Gabriella Sassone per Dagospia

il principe alberto di monaco e il pressidente del circolo canottieri roma massimo veneziano foto di bacco (1)

Balla. Anzi ballicchia, Sua Altezza Serenissima Alberto II di Monaco. Si alza dal tavolo d'onore, trascinato dalle note di Demo Morselli e la sua band che in quel momento canta "Figli delle stelle" di Alan Sorrenti. In pista lo trascina la bella compagna del Presidente del Coni Giovanni Malagò, Daniela Marzanati. E' il momento clou della serata che celebra i 100 anni strombazzatissimi del Circolo Canottieri Roma. I paparazzi con i loro cannoni fanno di tutto per immortalare la scena, in lontananza, dall'altro lato della piscina dove al centro è piazzata una bella canoa.

Vietato fare selfie col principe di Monaco, i suoi due bodyguard non lo permettono, ci si deve accontentare di vederlo da vicino e degli scatti ufficiali dei fotografi accreditati alla soirée di gala. E quando il cielo si illumina con spettacolari e rumorosissimi fuochi d'artificio che arrivano dal galleggiante del Circolo sul Tevere, Alberto si tappa le orecchie, per proteggersi dal rumore. Lo seguono i suoi commensali. Ma guarda contento quel gioco di colori e forme. Alberto II di Monaco è arrivato a Roma nel pomeriggio di sabato, alle 17, dopo la visita di Stato a Sanremo dove ha voluto vedere anche il santuario della Madonna della Costa che custodisce l'Altare dei Grimaldi. Si è diretto subito al lussuoso Rome Cavalieri Waldorf Astoria a Monte Mario.

si balla a bordo piscina

Lì, ad accoglierlo ha trovato Nicola Pietrangeli, che gli ha portato in dono la cravatta del sodalizio, blu con il logo creato per questi 100 spumeggianti anni. E Alberto, socio onorario del sodalizio giallorosso dal 2001, la ha indossata subito per la serata. Del resto, tutti i big del Circolo la portavano. L'unico che sfoggiava una cravatta bordeau era Malagò. Che a inizio evento ha tuonato dal palco: "Consegneremo a questo club il Collare d'Oro al merito sportivo".

amedeo minghi con la figlia annesa foto di bacco

Le parole del numero 1 dello sport italiano lasciano tutti di stucco, a cominciare dal presidente Massimo Veneziano e dal vicepresidente Stefano Brusadelli: "Davvero non ce lo aspettavamo e non possiamo che esserne onorati". Istituito nel 1995, il Collare d'Oro è la massima onorificenza del Comitato olimpico italiano che, a livello di società sportive, viene conferita a sodalizi con almeno 100 anni di storia alle spalle e in possesso della Stella d'Oro, ottenuta dal Canottieri Roma nel 1971. "Sono orgoglioso di far parte di questo Circolo", ha detto il principe Alberto, scortato da un assistente e dalle guardie del corpo. La bella moglie Charlene non lo ha accompagnato nel suo viaggio in Italia, forse per non lasciare i loro due gemelli.

fuochi d artificio per festeggiare i 100 anni del circolo canottieri roma (1)

Danno il via alla serata l'inno monegasco, l'inno di Mameli e un omaggio al grande compositore Armando Trovajoli che fu socio onorario del Circolo. Un trittico musicale che viene eseguito dalla banda dei Carabinieri. Grande cordialità e consueto scambio di doni: un piatto d'argento regalato dai padroni di casa, ricambiati dallo stemma ufficiale del Principato. Alla prestigiosa festa di compleanno organizzata dal consigliere alle Manifestazioni Edmondo Mingione, tra i 500 ospiti arrivano anche Michele Placido con curiosa capigliatura dovuta a esigenze di scena, accompagnato dalla moglie Federica Vincenti. Ecco Roberto Ciufoli, Amedeo Minghi con la figlia Annesa, che poi canta sul palco in onore del principe.

giovanni malago massimo veneziano stefano brusadelli il principe alberto di monaco e nicola pietrangeli foto di bacco

Tra i tavoli a bordo piscina ci sono Bruno Manfellotto, Bruno Piattelli, Gianni Battistoni, Daniela Jacorossi, Berta Zezza, l'ex tennista Mario Laurenti, Antonio Roman, creatore del logo del Centenario. Si assaggiano tortino di melanzana con burrata ed emulsione al basilico, risotto alla zucca, stracotto al Barolo, verdure brasate con medaglione di polenta e, in chiusura, semifreddo ai marroni; un menu curato dal consigliere alla Ristorazione Alessandro Ciampini.

Demo Morselli con Marcello Cirillo fa ballare tutti, che si riprendono divertiti con gli Smartphone. Poi, a sorpresa, sale sul palco Amedeo Minghi che canta la sua "1950", storia d'amore, di speranza, di sogni, di futuro. In mattinata, alle 10, sempre per i festeggiamenti dei 100 anni, si è disputata la "Coppa Berlucchi Regata del Centenario", gara di canottaggio sul tratto di fiume antistante il Canottieri Roma che ha visto la partecipazione di equipaggi provenienti dagli altri Circoli sportivi storici della Capitale.

bruno manfellotto con la moglie foto di bacco

Dalla Spagna è arrivato invece il Club Albures de Remo di Siviglia. A presentare l'evento sportivo è stato Roberto Ciufoli che ha annunciato anche i vincitori della regata: la gara Open è stata vinta dal Circolo Aniene e quella Over 60 dal Canottieri Roma che se l'è vista fino all'ultimo col Tirrenia-Todaro. Presente anche Giampiero Galeazzi, che certo non poteva mancare nel giorno del prestigioso compleanno del club.

roberto ciufoli e la moglie theodora foto di bacco il trenino dance michele placido e federica vincenti foto di bacco (3) il presidente del coni giovanni malago foto di bacco (1) lucia e demo morselli foto di bacco (1) il presidente del coni giovanni malago foto di bacco (3) demo morselli marcello cirillo foto di bacco (1) giovanni malago e stefano brusadelli foto di bacco stefano brusadelli e massimo veneziano brindano per il centenario foto di bacco tutti a ballare (2) demo morselli marcello cirillo foto di bacco (2) il principe alberto di monaco ospite d onore del canottieri roma foto di bacco fuochi d artificio per festeggiare i 100 anni del circolo canottieri roma (3) il principe alberto di monaco sulla terrazza del canottieri roma foto di bacco (4) michele placido e federica vincenti foto di bacco (4) berta zezza foto di bacco marco pietrangeli foto di bacco nicola pietrangeli il principe alberto e paola lefevre caltagirone foto di bacco (1) il principe alberto di monaco al circolo canottieri roma foto di bacco (1) il presidente malago e il principe alberto di monaco foto di bacco (3) michele placido e federica vincenti foto di bacco (1) stefano brusadelli massimo veneziano foto di bacco dsc 2121 tutti a ballare il principe alberto di monaco al circolo canottieri roma foto di bacco (2) federica vincenti foto di bacco margarita e richard springett foto di bacco il principe alberto di monaco sulla terrazza del canottieri roma foto di bacco (3) antimo sambuci elena dell isola foto di bacco il principe alberto di monaco al circolo canottieri roma foto di bacco (4) fuochi d artificio per festeggiare i 100 anni del circolo canottieri roma (5) armando cappuccio e la moglie sara foto di bacco amedeo minghi foto di bacco (2) lucia e demo morselli foto di bacco (2) tutti a ballare (3) amedeo minghi e marcello cirillo in concerto foto di bacco martina di berardino foto di bacco francesca borrelli demo morselli foto di bacco daniela jacorossi e mario protani foto di bacco francesca borrelli foto di bacco (1) laura pellegrini antonio romano foto di bacco tutti a ballare (1) giandomenico anellino foto di bacco (2) nicola pietrangeli e il principe alberto di monaco foto di bacco il principe alberto di monaco e il pressidente del circolo canottieri roma massimo veneziano foto di bacco (2) daniela marzanati giovanni malago foto di bacco demo morselli foto di bacco il presidente malago e il principe alberto di monaco foto di bacco (2) michele placido e federica vincenti foto di bacco (2) massimo fabbricini con la moglie manuela foto di bacco marcello cirillo e demo morselli foto di bacco cento anni del canottieri roma demo morselli band in concerto foto di bacco (1) il presidente del coni giovanni malago foto di bacco (2) il principe alberto di monaco e nicola pietrangeli foto di bacco fuochi d artificio per festeggiare i 100 anni del circolo canottieri roma (2) il principe alberto di monaco e massimo veneziano nicola pietrangeli stefano brusadelli foto di bacco (1) nicola pietrangeli il principe alberto e paola lefevre caltagirone foto di bacco (2) stefano brusadelli e massimo veneziano foto di bacco roberto ciufoli con la moglie theodora bugel foto di bacco giandomenico anellino foto di bacco (1) gadget del centenario (2) gadget del centenario (1) invitate al centenario del circolo il principe alberto di monaco e massimo veneziano nicola pietrangeli stefano brusadelli foto di bacco (2) michele placido e federica vincenti foto di bacco (5) il presidente malago e il principe alberto di monaco foto di bacco (4) il principe alberto di monaco al circolo canottieri roma foto di bacco (3) il principe alberto di monaco sulla terrazza del canottieri roma foto di bacco (1) spumante per i 100 anni del canottieri roma marcello cirillo foto di bacco fuochi d artificio per festeggiare i 100 anni del circolo canottieri roma (4) amedeo minghi e la figlia annesa foto di bacco tutti a ballare (4) marco pietrangeli cinzia berni foto di bacco francesca borrelli foto di bacco (2) laura veneziano il principe alberto di monaco e il presidente massimo veneziano foto di bacco il principe alberto di monaco sulla terrazza del canottieri roma foto di bacco (2) daniela jacorossi foto di bacco il presidente malago e il principe alberto di monaco foto di bacco (1) tutti a ballare (5) roberto ciufoli con demo morselli foto di bacco demo morselli band in concerto foto di bacco (2) bruno piattelli foto di bacco il principe alberto di monaco sulla terrazza del canottieri roma foto di bacco (5) amedeo minghi foto di bacco margherita e stefano brusadelli foto di bacco marcello cirillo foto di bacco (2) fabrizio maffei e moglie foto di bacco