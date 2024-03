CAFONAL COL "RICCIO" - ROMA CHIAMA, CAPRI RISPONDE. IL GEMELLAGGIO TRA “OSTERIA LA SEGRETA” DI VIA MARGUTTA E “IL RICCIO” DI CAPRI HA INNESCATO UNA BOMBASTICA NOTTE DI BABÀ E TRALLALÀ, IN MODALITÀ “ANEMA E CORE” - IL CENTRO DEL RISTORANTE, TRASFORMATO IN PISTA DA BALLO, DOMINATO DALLE CURVE PERICOLOSE CON AMMICCAMENTI PROVOCANTI DI DUE SCATENATISSIME VEDOVE, ARIANNA MIHAJLOVIC E FABIOLA SCIABBARRASI (PINO DANIELE) - OCCHI IN DELIQUIO SULL’EX DI BUFFON, LA CURVACEA ALENA SEREDOVA, ARRIVATA CON DUE AMICHE DA TORINO…

Gabriella Sassone per Dagospia

fabiola sciabbarrasi arianna mihajlovic (1)

Roma chiama, Capri risponde. Con i babà e i trallalà, in modalità “Anema e Core”. Nasce così il gemellaggio (fino al 17 marzo) tra il nuovo ristorante “Osteria La Segreta” di via Margutta e il noto “Il Riccio” del “Capri Palace Jumeirah”. C’è una bella amicizia tra il proprietario del locale di via Margutta, l’architetto Antonio Girardi e quello del ristorante “Il Riccio” Ermanno Zanini, che proprio Girardi ha ristrutturato e allestito sull’isola azzurra.

Ieri sera è andata in scena un cocktail party divertente e incasinatissimo per brindare a questa partnership, protagonisti oltre duecento invitati che hanno scatenato i loro “animal spirits” affollando i due piani de “La Segreta”. La colonna sonora era affidata all’ugola straripante del cantautore Luca Sepe con la sua band; in strada per accogliere gli ospiti strimpellavano chitarra e mandolino Giovanni Leonetti e Sergio De Simone, arrivati da Napoli.

Uno su l’altro, come sardine, si magna, si beve e si sballa con la musica a volume altissimo e qualcuno esce mezzo stordito: le feste in piedi sono così, bellezza! Dive e divette, intellettuali e giornalisti, godoni in servizio permanente e presenzialisti imperterriti, piacioni e habituè dell’isola di Tiberio si sono scatenati sotto il grande lampadario di cristallo che domina la sala. Molti hanno preferito stare in strada, bicchiere d’ordinanza in mano, tra chiacchiere e selfie immancabili.

emma zunino

Nella lunga tavolata imbandita, gli sfizi scodellati dallo chef caprese Salvatore Elefante, supportato dalla chef-resident de “La Segreta” Manuela Gioè: via con mozzarelle di bufala, avanti con risotto alla pescatora, millefoglie di capesante, polpo alla griglia patate e limone, tartare di tonno rosso, carpaccio di gamberi e puntarelle. Angolo delle verdure con friarielli, scarola e puntarelle, stracotto di melanzane. Metti Napoli a tavola, insomma.

In balconata siedono Roberto D’Agostino (orecchino con chiavi che penzolano: chissà che apriranno) con la moglie Anna Beatrice Federici attovagliati con Camilla Baresani e Angelo Bucarelli. In trasferta romana i riccioloni di Januaria Piromallo. E occhi puntati sull’ex di Buffon, la curvacea Alena Seredova, arrivata con due amiche da Torino dove vive col nuovo marito Alessandro Nasi.

Sempre in balconata c’è il bel Gilles Rocca con il suo nuovo amore, l’attrice Roberta Mastromichele, storica ex di Matt Dillon. I due mantengono ancora un certo riserbo e non si fanno immortalare insieme, tra gli “esticazzi” dei fotografi. Il centro del ristorante, trasformato in pista da ballo, viene conquistato dalle curve pericolose con ammiccamenti provocanti della show-girl Pamela Camassa affiancata da due scatenatissime vedove, Arianna Mihajlovic e Fabiola Sciabbarrasi (Pino Daniele), sotto gli occhi protettivi del manager Alex Pacifico che abbraccia l’attore Andrea Preti, ex di Claudia Gerini.

arianna mihajlovic

Toh chi si rivede! Araba Dell’Utri che, poverina, fa la pendolare tra Miami e Roma. La giornalista Mariella Milani con i suoi capelli blu preferisce stare in strada a farsi selfie con l’attore in gonna e baffi Francesco Zecca e Francesco Aureli, subito postate su Instagram.

Nel via vai, a salutare i due patron della serata, spuntano Nathaly Rapti-Gomez, l’avvocato Daniele Bocciolini, la press-agent Desirèe Colapietro Petrini, la manager di Jaeger-LeCoultre Claudia Cianfrocca, l’organizzatore di eventi Lorenzo Esposito, la event manager Ezia Modafferi Baronio e tanti altri.

ermanno zanini antonio girardi roberto d agostino fabiola sciabbarrasi arianna mihajlovic (4) ermanno zanini roberto d agostino anna federici alena seredova (5) andrea preti alex pacifico sonia rondini fabiola sciabbarrasi alena seredova (3) angela tuccia (4) alena seredova alex pacifico pamela camassa fabiola sciabbarrasi (7) ezia modafferi fabiola sciabbarrasi arianna mihajlovic alena seredova (1) angela tuccia (7) angelo buccarelli e camilla baresani araba dell utri gabriella sassone alena seredova (2) araba dell utri angela tuccia angelo buccarelli e camilla baresani (1) antonio girardi roberto bonetti ermanno zanini salvatore elefante emma zunino e sonia rondini roberto d agostino anna federici (1) ermanno zanini antonio girardi emma zunino martino acampora benedetta setti gabriella sassone (1) alena seredova (4) andrea preti fabiola sciabbarrasi arianna mihajlovic angela tuccia (1) ezia modafferi fabiola sciabbarrasi arianna mihajlovic (1) mariella milani manuele menconi (1) manuele mancini mariella milani filippo aureli francesco zecca roberto baronio e ezia modafferi pamela camassa fabiola sciabbarrasi arianna mihajlovic (8) pamela camassa fabiola sciabbarrasi arianna mihajlovic (6) pamela camassa fabiola sciabbarrasi arianna mihajlovic (1) pamela camassa fabiola sciabbarrasi arianna mihajlovic (4) pamela camassa fabiola sciabbarrasi arianna mihajlovic (21) ginevra odescalchi fabiola sciabbarrasi arianna mihajlovic (6) giles rocca mariella milani manuele menconi giampaolo rossi ermanno zanini antonio girardi giuseppe de martino martino acampora pamela camassa fabiola sciabbarrasi arianna mihajlovic (11) luca sepe (1) januaria piromallo benedetta setti (6) angela tuccia (2) fabiola sciabbarrasi arianna mihajlovic (8) januaria piromallo benedetta setti januaria piromallo (1) januaria piromallo benedetta setti (4) pamela camassa e fabiola sciabbarrasi roberto d agostino anna federici angelo buccarelli camilla baresani