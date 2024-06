CAFONAL! LA GIORNALISTA DEL TG2 MARZIA RONCACCI APPARECCHIA A ROMA UNA FESTA PER I SUOI 58 ANNI E PER FESTEGGIARE LA CHIUSURA DELLA STAGIONE DI “TG2 ITALIA EUROPA” – TRA I 120 INVITATI IL SOLITO FRITTO MISTO DI GIORNALISTI, SVIPPATI E PREZZEMOLINI SVOLTACENA – RISPONDONO ALL’APPELLO LUCA PALAMARA, FEDERICO PALMAROLI IN ARTE “OSHO”, AMEDEO MINGHI SCORTATO DALLE FIGLIE, MARCELLO CIRILLO PLATINATO CON DEMO MORSELLI. E POI LE “CHARLIE’S ANGELS CACIO & PEPE” STEFANIA ORLANDO, PATRIZIA PELLEGRINO, MATILDE BRANDI E MILENA MICONI, LA TETTONICA VERONICA URSIDA E…

Gabriella Sassone per Dagospia

marzia roncacci

“Ma che festeggia ‘sta Marzia? Il compleanno o che? L’invito dice solo “Super Party”. Boh!”. Questo il dilemma dei fotografi arrampicatisi fino al delizioso Casale di Tor di Quinto, nell’omonima via, chiamati a raccolta da Marzia Roncacci. In realtà la bella giornalista Rai, conduttrice da oltre 10 anni del programma “Tg2 Italia Europa”, in onda tutte le mattine su Rai2 con uno share fino all’8% nella fascia dalle 10 alle 11, ha apparecchiato un festone per un triplice motivo.

Innanzitutto per salutare colleghi e redattori con la consueta festa di fine produzione del suo programma, poi brindare all’estate e ai suoi 58 anni, compiuti il 14 maggio scorso. Insomma, tre piccioni con una fava. Serata en plein air nel borgo del Casale, tavolo imperiale bianco e oro con mega buffet e immancabile assalto degli affamati, luci soffuse e tavoli tutt’intorno.

veronica ursida milena miconi

Ad accogliere gli ospiti, circa 120 persone, la voce e la chitarra di Diana e Claudio della Posteggia Napoletana. Marzia, raggiante, in sexy outfit nero brillantinato e sfilacciato ai lati con clamoroso spacco e coscia al vento, ha accolto tanti amici, a partire dai vicedirettori del Tg2 Carlo Pilieci e Alfonso Samengo. E poi i colleghi Adriana Pannitteri, Leonardo Metalli e Mario Scelba del Tg1 con la sua Monica, Andrea Romoli del Tg2; Simonetta Guidotti, Alessandro Sansoni. Ecco anche l’ex consigliere di amministrazione Rai Rodolfo de Laurentiis e il regista Andrea Doria.

milena miconi patrizia pellegrino

Arrivano anche l’assessore alla Cultura della Regione Lazio Simona Baldassarre, i Sindaci di Riano Luca Giovanni Attilio Abbruzzetti e di Porto San Giorgio Valerio Vesprini. Fermi tutti! Ingresso trionfale tra i flash per Luca Palamara, l’ex magistrato radiato dalla magistratura dopo gli scandali di cui è stato protagonista, scortato dalla compagna Adele. Cartellino timbrato anche per il mitico Osho, al secolo Federico Palmaroli, giudicato antipatichello da alcuni dei presenti. Ma perché? “Se la tira troppo”, mormorano. Oibhò!

matilde brandi francesco tafanelli (3)

Si assaggiano ovoline affumicate con pomodorini, treccia di bufala, ricotta con miele, strozzapreti guanciale e pecorino e fregola sarda con dadolata di verdure. Gradiscono il menu e si godono la bella serata la tosta avvocata esperta in Vaticano Laura Sgrò, sempre al fianco del tenacissimo Pietro Orlandi nella sua battaglia per la verità sulla scomparsa della sorella Emanuela; Klaus Davi, Giorgio Meneschincheri del Policlinico Gemelli e ideatore di “Tennis&Friends” con la moglie Raffaella, il veterinario dei Vip Federico Coccìa, la dermatologa Anadela Serra Visconti, lo scrittore Francesco Mario Spanò. Insomma, un bel fritto misto di personaggi e personalità.

luca palamara marzia roncacci

Molti i volti dello showbiz: ecco Elisa Sciuto, Myriam Fecchi, la modella Dana Ferrara, Irene Mandelli, la sposatissima coppia Emilio e Stefano Sturla Furnò, che conducono su Rid lo show radiofonico “Wedding Room: 2 mariti in onda”. Dario Salvadori in puro stile arboriano sfoggia un completo total white, scarpe comprese, e calzini rossi. Ovviamente non mancano le onnipresenti (che se scrivi prezzemoline si offendono e si lamentano manco fosse una parolaccia) “Charlie’s Angels alla cacio&pepe” Stefania Orlando, Patrizia Pellegrino, Matilde Brandi e Milena Miconi. Le ultime due coi rispettivi mariti, Francesco Tafanelli e Mauro Graiani.

marcello cirillo demo morselli

Momento teatrale con l’attrice Fioretta Mari che regala un monologo sull’età e sul tempo che avanza ma soprattutto sui maschi e sugli uomini, spiegandone la differenza: quali sfanculare e quali invece amare e tenersi stretti. Con tanto di incipit in dolce stil novo by Lorenzo de’ Medici “Quant’è bella giovinezza che si fugge tuttavia! Chi vuol essere lieto, sia: di doman non v’è certezza”. Applausi!

Poi con una vena un tantinello polemica la Mari ha voluto avvisare l’amica così: “Marzia non sono sempre tutti amici quando festeggi!”. Con chi ce l’aveva? Ah, saperlo! Dulcis in fundo, ecco i cantanti Amedeo Minghi, Marcello Cirillo col maestro Demo Morselli, un Agostino Penna scatenato che ha cantato pure alla torta seguito da Marco Mingardi vincitore di “Tu si que vales” che ha gorgheggiato brani di Dalla, Tozzi e Leali.

veronica ursida marzia roncacci

La Roncacci è stata pure festeggiata da tutta la sua family: il marito, la mamma 90enne, le sorelle, il figlio con la moglie incinta. Ebbene sì: la grintosa telegiornalista che nel 2019 ha partecipato a “Ballando con le stelle” sta per diventare nonna. Tutti insieme per il taglio della mega torta tricolore con kiwi, panna e fragolone e il logo del programma in zucchero azzurro con le stelle d’oro della bandiera dell’Unione Europea. Stanchi? Macchè! E’ l’ora di scatenarsi in pista con i mix del dj del Casale fino a tardi.

