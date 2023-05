CAFONAL SUL GRANDE SCHERMO – AI DAVID DI DONATELLO VA IN SCENA LA FIERA DEL TOTAL BLACK: ABITI SCURI E FACCE IMPEGNATE – A MOVIMENTARE LA SERATA CI PENSANO ELODIE, SMUTANDATA COME SEMPRE, E L’INTRAMONTABILE PENELOPE CRUZ, CON SPACCO DA URLO – LA FIDANZATA DI ALESSANDRO BORGHI SI FA NOTARE PER L’ABITO ROSSO FUOCO E L’AUDACE DÉCOLLETÉ – IN QUOTA “RAGAZZA RUSPANTE DI PROVINCIA”, LA SOTTOSEGRETARIA LUCIA BORGONZONI, CON CHIODO DI PELLE SU ABITO SVOLAZZANTE – FOTO BY DI BACCO

Estratto dell’articolo di Federico Rocca per www.vanityfair.it

isabella rossellini foto di bacco (1)

Che noia, che barba. Cha barba, che noia (cit.). Dobbiamo essere onesti: dovessimo giudicare solo dagli abiti - un tantino dimessamente - sfoggiati sul red carpet, quella della 68esima edizione dei premi David di Donatello non passerebbe certo alla storia recente del costume come una delle serate più friccicarelle e scoppiettanti.

Sul tappeto rosso, le star del cinema italiano si fanno contagiare dalla rassicurante certezza del total black: tanto elegante, tanto di classe, ma spesso anche altrettanto noiosetto. Tubini neri e slip dress neri, smoking neri e tuniche nere: in poche sfuggono alla regola aurea del nero come sinonimo di chic, senza troppi sforzi per risultare non diremo bizzarre, ma almeno un filo originali.

penelope cruz foto di bacco (2)

Tanto che a spiccare, nella monocorde e tranquilla fluidità oscura della serata, sono quelle star che, pur senza cedere a roboanti follie, osano almeno un po': Benedetta Porcaroli (che guarda a Oriente), Elodie (in nero sì, ma più non vedo che vedo), Jasmine Trinca (inattesi bagliori d'argento, per lei) e persino Paola Cortellesi, alla quale basta anche solo il bianco per spiccare nella massa.

Menzione speciale per la padrona di casa della serata, assieme a Carlo Conti: una Matilde Gioli in nuance gold David, firmato Michael Kors Collection: una scollatura che in pochissime si possono permettere, che qualcuno le ha criticato… e che noi promuoviamo, però, a pieni voti.

Il look total black, invece? È firmato Giorgio Armani Privé (e i gioielli Bulgari). […]

