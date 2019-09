Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Roberta Petronio per il Corriere della Sera - Roma

Un bravo professionista sa bene quando è il momento di prendere in mano la situazione. «Sono Pippo Baudo» si presenta l' icona della tv italiana, anche se non ha bisogno di presentazioni, mentre dalla platea Marisela Federici lancia un «Evviva Pippo!» tirando la volata per l' applauso.

Al Grand Hotel Plaza si dibatte attorno al volume «Il cervello è più grande del cielo» (Solferino), dedicato ai segreti della mente spiegati dal neurochirurgo Giulio Maira. «Professore, grazie per quello che ha scritto, finalmente ci conosciamo per come siamo fatti», guadagna tempo Baudo, nell' attesa dell' autore bloccato da una troupe televisiva.

teresa de santis mogol e elena sofia ricci foto di bacco

È già arrivato Gianni Letta, con la moglie Maddalena, e dietro al podio per le letture è pronta Elena Sofia Ricci. La sala è opulenta per affreschi e presenze: ecco Anna Fendi, Giulio Rapetti (il celebre Mogol), Francesca Lo Schiavo, l' ambasciatore d' Italia presso la Santa Sede Pietro Sebastiani. Milly Carlucci resta in disparte, cerca un po' di relax dopo i tanti flash. Carla Vittoria Maira indirizza gli ospiti verso le prime file, insieme con Olivia Paladino (padrona di casa): arrivano Mario Pescante, Andrea Monorchio, Luigi e Raffaella Chiariello, Roberto Morassut, Anna Addario, Paola Mainetti, Ester Crimi, Sandra Carraro, Gabriella Farinon, Mario e Marisa Stirpe, il compositore Stefano Mainetti, Simona Agnes, Valeria Licastro, Livia Azzariti.

