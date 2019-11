CAFONAL “MTV RAPS” – QUESTA VOLTA ROSHELLE SI È VESTITA! DOPO ESSERSI PRESENTATA CON UN PERIZOMA COLOR CARNE ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA L’EX FINALISTA DI X FACTOR SI È COPERTA CON UNA TUTONA MEJO DEL PIGIAMA DI BRIDGET JONES. MA POI PER FARSI NOTARE SBROCCA E SE NE VA INDIGNATA - SUPER PARTY PER “YO MTV RAPS”, LA STORICA TRASMISSIONE AMERICANA ARRIVA IN ITALIA E SI AFFOLLANO GIORNALISTI, YOUTUBER E PRESUNTI FAMOSI

Roshelle sbotta contro il pubblico alla serata di “Yo Mtv Raps”: “Non ci si diverte così a un concerto, non vi meritate la musica”, e se ne va indignata. Ma tutt’apposto? ? — Giulio Pasqui (@GPasqui) November 20, 2019

Doveva essere un party ma si è trasformato in un live unico ed esclusivo, nel quale i rapper più in voga del momento si sono alternati sul palco esibendosi con le proprie hit. Personaggi della tv, della radio, del giornalismo, youtuber, influencer sono accorsi alla serata targata MTV, nel cartellone ufficiale della Milano Music Week, che ha sancito ufficialmente l’arrivo in Italia di YO! MTV Raps, uno dei programmi storici di MTV USA che ha contribuito alla diffusione della musica Rap nel mondo.

L’intero staff di Viacom Italia capitanato dal suo AD Andrea Castellari, e dal Senior Vice-President Sergio De Prete una volta curati gli ultimi dettagli del party più esclusivo della serata, si mischiano nella platea che ha già iniziato a muoversi sulla musica di Dj Mace, uno dei dj-producer più richiesti della scena trap.

Ad aprire la serata uno dei volti emergenti della scena Rap italiana, Il Tre, che si è esibito con un mash up di Soldiers e Scomodissimo e con la ultima hit Cracovia. Il suo rap con un flow superveloce da far perdere il fiato, ha strappato applausi a scena aperta e ha dato il giusto kick off ad una serata nel corso della quale nessuno si è risparmiato.

Dopo di lui la dirompente Roshelle, ex finalista di XFactor 10 ma già capace di grandi successi come Mama, oltre che ad essere una delle cantanti più glamour ed eclettiche della scena nazionale. La platea si affolla sempre più, la temperatura sale e sul palco arriva Random, al secolo Manuele Caso, che con il suo Chiasso ha superato i 40 milioni di streaming su Spotify.

Con Bitch 2.0 e Fumo Bianco sale sul palco Chadia Rodriguez, i cui testi sfrontati e espliciti infiammano ancora di più il Teatro Principe che a question punto è davvero uno dei luoghi più YO! di Milano.

E’ il momento di Ensi, rapper torinese di nascita e milane di adozione che con i suoi 20 anni di esperienza rappa con una grinta e una maturità uniche. Il sui mash up con Sequel freestyle e Biggie Deng Deng, seguito da Mira arrivano dritti come frecce al cuore dei fan. Le mani al cielo battono il ritmo e contano le battute, si frmano solo per applaudire I performer che continuano and avvicendarsi sul palco on un crescendo davvero coinvolgente.

Arriva Lazza, il pianista rapper classe 1993, diplomato al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e già al suo secondo disco, con Netflix e Morto mai dimostra, nel caso in cui ce ne fosse ancora bisogno, che i rapper, musicalmente, non hanno nulla da invidiare alle star di altri generi. A chiudere lo spazio live arriva Capo Plaza, rapper di razza capace di esordire con un doppio disco di platino, che chiude il concerto-evento con Pookie Remix, Look Back at ii Remix (mashup) e per il nuovo singolo Gigolò richiama sul palco Lazza per un duetto inaspettato ed esaltante

