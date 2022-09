CAFONAL-LIDO! - ELODIE, IRINA SHAYK, PENELOPE CRUZ: WHAT ELSE? SUL RED CARPET DI VENEZIA LA CANTANTE SI PRESENTA IN TOTAL BLACK VALENTINO CON UN CUORE NERO AL CENTRO E SI PRENDE LA SCENA – L'ATTRICE SPAGNOLA LASCIA TUTTO ALL'IMMAGINAZIONE E IRINA SHAYK ARRIVA IN VERSIONE "DARK" CON OCCHI DA PANTERONA - DRUSILLA FOER IN VERSIONE TAXI DI NEW YORK E LA MOGLIE DI VALENTINO ROSSI, FRANCESCA MARIA NOVELLO, IMPACCHETTATA COME UNA CARAMELLA

penelope cruz

Michela Proietti per www.corriere.it

Penelope Cruz, addio al sexy: 7-

Abito in pizzo nero e fucsia firmato ovviamente Chanel, che da anni veste Penelope Cruz: la diva spagnola, protagonista del film L’Immensità, cavalca la sua nuova immagine tutta pan di zucchero, senza più concessioni al sexy. Del resto in conferenza stampa ha detto di essere fiera di questo ennesimo ruolo da mamma. La Penelope di Carne Tremula non c’è più, proprio come le mezze stagioni! Peccato.

irina shayk

Irina Shayk versione Eva Kant: 7

Abito sottoveste per Irina Shayk che in questi giorni si aggira in Laguna sempre vestita di nero e con il solito broncio: eppure pare che ci sia un concreto riavvicinamento con l’ex marito Bradley Cooper. Ma questo non basta alla bella modella russa per togliersi l’aria da dark lady. Stupenda, s’intende.

Rocio Morales va in bianco: 6,5

Dei vari look sfoggiati dalla madrina, questo è uno dei meno convincenti: dopo una carrellata di abiti da capogiro Rocio calca il red carpet con un suit bianco di Kiton che non fa sognare.

Fiammetta Cicogna, potere al nero: 7-

Fiammetta Cicogna calca il red carpet del film L’immensità con un maxi abito nero con taglio più corto sul davanti della collezione Philosophy di Lorenzo Serafini. Asimmetrie, strascichi e nero: l’effetto è magnetico, anche se non è un campione di originalità.

elodie

Elodie, colpo al cuore: 8

Elodie è senza dubbio la donna del momento: la Beyoncé italiana non stupisce solo con il talento, sia nella musica che sul grande schermo (è protagonista del film Ti mangio il cuore), ma anche con look sempre più ricercati, che interpreta con autentico spirito da performer, come questo abito nero Valentino con un grande cuore rock al centro.

Francesca Sofia Novello marshmallow: 5

Un’altra neo-mamma, Francesca Sofia Novello, con parecchia dolcezza da distribuire: la compagna di Valentino Rossi non convince con questo abito candy estremamente lezioso. Su, un po’ di grinta!

leonie hanne

Leonie Hanne, effetto wow: 8

Leonie Hanne sceglie un abito da sera in organza con piume ricamate all over della collezione Alberta Ferretti Autunno Inverno 2022: l’effetto wow è assicurato.

Beatrice Venezi, stile tuxedo: 7,5

Convincente la scelta del direttore d’orchestra Beatrice Venezi che indossa un abito tuxedo in seta nera con reverse ton-sur-ton e una clutch in seta nera con logo in cristalli bianchi: il look fa parte della collezione di abiti da sera creata dalla collaborazione di Beatrice Venezi e Kiton. Questa speciale collezione sarà svelata durante la stagione Autunno-Inverno 2022-23.

Francesca Chillemi non fa una piega: 7-

drusilla foer

L’ex reginetta di bellezza Francesca Chillemi in abito in seta e gioielli Bulgari non fa una piega: la bellezza mediterranea della Chillemi non tramonta mai.

Drusilla in giallo: 7,5

Ha stile Drusilla Foer, anche con un caffettano giallo di Valentino si impone sul red carpet e buca lo schermo.

Gabrielle Caunesil e Riccardo Pozzoli coppia glam: 7-

Non fanno un plissé la coppia glam Gabrielle Caunesil e Riccardo Pozzoli. Perfetti, fin troppo.

