Estratto dell’articolo di Mattia Marzi per “Il Messaggero”

giovanni malago con la madre livia foto di bacco

Musica e sport insieme per un unico obiettivo: aiutare i bambini meno fortunati. Da Fiorello, Giorgia e Laura Pausini agli eroi dei giochi olimpici di Tokyo 2020 Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, passando per il ct della nazionale di calcio maschile Roberto Mancini e l'ex capitano giallorosso Francesco Totti: parata di star ieri sera all'Auditorium Conciliazione di Roma per il mega show legato alla campagna Mi prendo cura di te per l'ampliamento del centro cure palliative pediatriche dell'ospedale Bambino Gesù di Passoscuro, piccolo centro del comune di Fiumicino […]

La serata, organizzata dal presidente del Coni Giovanni Malagò per la Fondazione Bambino Gesù Onlus e condotta da Eleonora Daniele, ha fatto registrare il tutto esaurito: oltre 1700 gli spettatori presenti all'auditorium capitolino.

guido crosetto con la moglie gaia saponaro foto di bacco

L'attesa legata al ciclone Fiorello, che con il suo Viva Rai 2, in onda tutti i giorni all'alba in diretta da via Asiago, ha permesso a Rai2 di tornare a fare in quella fascia oraria ascolti record, è stata ripagata dallo show del mattatore siciliano: sul palco il comico ha regalato momenti commoventi ricordando Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic, ma ha anche strappato risate al pubblico facendo cantare Bella ciao al ministro Guido Crosetto. […]

Tanti i campioni che hanno accettato l'invito a intervenire alla serata benefica, dalla regina dello stile libero Federica Pellegrini a Margherita Panziera, passando per Bebe Vio (campionessa mondiale ed europea in carica nel fioretto individuale paralimpico).

federica pellegrini foto di bacco

Tra i romani - di nascita o d'adozione - anche Marcell Jacobs, Elisa Di Francisca, Simona Quadarella («Cercherò di qualificarmi per i Mondiali: è un buon momento per me», ha fatto sapere) e Daniele Lupo […]

L'altista Gianmarco Tamberi, oro a Tokyo, non ha escluso un'ospitata a Sanremo: «Sono in piena preparazione, sarebbe una cosa molto bella: vedremo. Questo è un anno molto importante, ci saranno i Mondiali di Budapest e quella iridata è l'ultima medaglia che mi manca».

