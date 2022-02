CAFONAL - ORMAI SE NON SCRIVI UN LIBRO CHE VIROLOGO SEI? ORA TOCCA A ILARIA CAPUA PRESENTARE IL SUO. UNA VOLTA SUL PALCO, HA INIZIATO A FRIGNARE GIA' NEL MOMENTO IN CUI SI È TOLTA LA MASCHERINA. POI, OCCHI LUCIDI E VOCE SPEZZATA, HA INDOSSATO LA MASCHERA DELLA CASSANDRA: “CI SARÀ UN'ALTRA PANDEMIA. NON SO QUANDO, MA CI SARÀ. E NON POSSIAMO ARRIVARCI SPROVVEDUTI COME SIAMO STATI OGGI" - LA SCIENZIATA HA DIALOGATO SUL PALCO CON CONCITA CHA-CHA… - FOTO

Un dialogo tra la giornalista Concita De Gregorio e la scienziata virologa Ilaria Capua, per capire se e come siamo usciti dalla pandemia da Covid. L'occasione era la presentazione del libro scritto dalla ricercatrice «La meraviglia e la trasformazione verso una salute circolare», alla Feltrinelli di Galleria Alberto Sordi.

Un palco allestito in mezzo alla Galleria, per poter stare all'interno ma distanziati. Fattori importanti per la virologa, che infatti ha tolto la mascherina solo nel momento in cui si è seduta.

E nel farlo, si è commossa. Gli occhi lucidi, la voce spezzata, «perché siamo qui», ha detto facendo riferimento ai due anni passati in pandemia, in cui le occasioni per incontrarsi sono state fortemente limitate.

Presente in platea anche l'attore Mariano Rigillo. Per illustrare i temi affrontati nel suo libro, Capua ha riportato una frase che le ha detto sua figlia, «che ha meno di vent'anni»: «Se non sistemiamo il nostro rapporto con l'ambiente, la nostra è l'ultima generazione che potrà vivere una vita naturale».

E il Covid da questo punto di vista, paradossalmente, potrebbe aiutare: «Le pandemie non possono lasciare il mondo come l'hanno trovato. Credo che questa emergenza sanitaria abbia mosso delle consapevolezze», ha spiegato la virologa.

E infine ha avvertito: «Ci sarà un'altra pandemia. Non so quando, ma ci sarà. E non possiamo arrivarci sprovveduti come siamo stati oggi». La speranza della scienziata è che, sbagliando, si impari.

