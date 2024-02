CAFONAL – PER IL SUO 41ESIMO COMPLEANNO, LA "LOOKMAKER" FRANCESCA PAPPALARDO APPARECCHIA UNA FESTA VIA MARGUTTA A METÀ STRADA TRA “EYES WIDE SHUT” DE NOANTRI E CARNEVALE – TRA PAILLETTES E MOZZARELLE DI BUFALA, AVVISTATE MANILA NAZZARO IN UNA TUTINA DA CATWOMAN, FANNY CADEO, MATILDE BRANDI, SOFIA BRUSCOLI, YOUMA DIAKITE E ALESSIA FABIANI CON STACCO DI COSCIA DA FARE INVIDIA ALLE VENTENNI – FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Testo di Gabriella Sassone

francesca pappalardo silvia ruzzoli giacometti foto di bacco

Lo scorso anno a ritmo di sgambettante can-can aveva regalato un party dalle atmosfere parigine stile “Mouline Rouge” sul rooftop dell’Hotel Valadier; quest’anno ha apparecchiato un dinner-show a metà strada tra “Eyes Wide Shut” e Carnevale. Per i suoi genetliaci è abituata a fare le cose in grande e non badare a spese, Francesca Pappalardo, la lookmaker e imprenditrice della bellezza (come ama definirsi) che dirige ben 3 saloni a Roma battezzati “Like a Star”.

Così ha invitato una sessantina di amiche e clienti affezionate nella splendida Via Margutta ad un “Secret Dinner Party”. Per entrare nella nuovissima “La Segreta”, che è stata per anni la gloriosa “Osteria Margutta”, venduta, rilevata e ristrutturata dai proprietari di Palazzo Dama, bisognava essere muniti di parola d’ordine.

matilde brandi francesca pappalardo milena miconi foto di bacco

La key word era 40+1, come gli anni compiuti da Francesca, una bella morona dalla “balconata” esplosiva che ricorda molto Fran Drescher, l’attrice americana che interpretava Tata Francesca nella mitica sit-com “La Tata”. Immancabile il dress code silver per maschietti e femminucce: così tutte (o quasi) si sono inguainate in abiti paillettati argento, un tourbillon tale di paillettes che ti si impigliavano nei capelli, strappandoli, ad ogni passo, ogni bacio, ogni abbraccio. Sui tavoli placè, mascherine carnevalesche argentate per tutti, per creare quell’alone di carisma e sintomatico mistero.

Tra specchi veneziani, opere e serigrafie di Andy Wharol, Schifano e Rotella, si posa per flash e selfie davanti al mosaico a specchietti argentati dove brilla la scritta al neon “Happy Birthday”. Francesca è scatenata e contenta: non si perde una foto e un abbraccio, poi balla senza sosta tra i tavoli sulla musica live (troppo alta) e la voce di Michele Contesi. La coccola il marito Francesco La Cava, con cui ha messo al mondo la figlia di 9 anni Stella.

youma diakite francesca pappalerdo foto di bacco

Due ballerine, Elisa Cecca e Bianca Giannasio in mini dress paillettati sgambettano con le loro coreografie. C’è Vittoria Craxi, la bella figlia di Bobo, sul tardi appare la principessa Giacinta Ruspoli. Manila Nazzaro non rispetta il dress code e si inguaina in una tutina calzamaglia black da Catwoman. Si mette in posa sensuale sulle scale di moquette blu che portano al piano superiore per farsi fotografare dal promesso sposo, il ballerino Stefano Oradei, mentre un amico illumina col suo Smartphone la scena. I due, innamoratissimi, si sposeranno il 13 maggio a Roma. Speriamo per la dolce Manila che stavolta sia per sempre: sarebbe diabolico errare per la seconda volta!

Le scale blu de “La Segreta” sembrano una buona location per scatti Instagrammabili: così vi si adagia anche la bella Milena Miconi, anche lei in total black, paparazzata dal marito Mauro Graiani, regista e sceneggiatore. Non mancano le storiche amiche di Francesca: Fanny Cadeo (sfoggia orecchini omaggio a Sandrocchia Milo), Matilde Brandi e Sofia Bruscoli senza il compagno Marcelo Fuentes, rimasto a casa a far da babysitter alla loro Nicole.

sofia bruscoli francesca pappalardo fanny cadeo foto di bacco

C’è la sempre top Youma Diakite, sorridente col suo Fabrizio Ragone, da cui ha avuto due figli. Alessia Fabiani è in forma e umore strepitosi e splende più di tutte. Arriva con l’amico Giuseppe Bambagini, paillettato pure lui, e con la sua simpatia domina la serata al suo tavolo, giocando con le mascherine per foto e video. Toh chi si rivede!

Ecco Andrea Perone, l’ex marito di Sabrina Ferilli, new look con barba e sorriso Durban’s. E’ con la compagna stilista Antonia De Magistris, bellissima con caschetto nero alla Valentina e rossetto rosso. Con lei ha avuto l’adorata figlia Annie, 6 anni, e ha finalmente messo la testa a posto, come confessa. Era ora!

youma diakite foto di bacco (1)

Si spiluccano specialità partenopee alla “Spicciolata”: mozzarella di bufala e prosciutto crudo, terrine di zucchine alla scapece, peperoni saltati, scarola ripassata capperi e olive, melanzane a funghetto. Arrivano moscardini fritti e insalata di polpo verace. Deliziosa la parmigiana di melanzane alla napoletana.

Per finire, tra un ballo, una canzone, una foto e una chiacchiera, ecco i paccheri di Gragnano ai tre pomodori. A supervisionare il tutto c’è l’efficientissima Sonia Rondini, organizzatrice dell’evento, che è rimasta tutta la sera in piedi senza mangiare nulla e a prendersi gli spifferi di vento dalla porta d’ingresso.

vittoria craxi francesca pappalardo foto di bacco

C’è la bionda sempre fatale Silvia Ruzzoli Giacometti in bianco e argento; dalla balconata al piano superiore segue tutto e commenta col suo humor pungente lo scrittore e giornalista Rai Niky Marcelli, sempre elegantissimo, reduce dal successo del suo 13° libro “Il Boudoir del gentiluomo”, consigli bon-ton su abbigliamento maschile che sta andando a ruba.

Il più scatenato di tuti? L’avvocato-imprenditore Giuseppe Russo, un tipino simpatico che balla con tutte le fanciulle che gli capitano a tiro, dopo aver fatto loro le “lastre” col suo occhio da lince. Non mancano le amiche del cuore della festeggiata, Pamela Frittella e la cinese Ganah. Come nei ricevimenti di nozze, per il taglio della monumentale torta Francesca si cambia d’abito: leva le paillettes silver e si infila in un outfit blu luccicante, in pendant con il dolce a tre piani blu e argento.

sofia bruscoli foto di bacco (1)

“Ma sarà blu Estoril o blu Cina?”, si chiede spiritoso qualcuno ricordando le battute del baldo Giambruno alla collega in tv. Champagne per tutti per brindare anche ai nuovi progetti della bella imprenditrice che sta creando un’accademia di formazione per aspiranti lookmaker e sta lanciando una sua nuova linea di prodotti di bellezza. Come la maschera per gli occhi tutta argentata “Good Night”, rimedio beauty da usare dopo una notte di bagordi per levar via occhiaie e stanchezza, omaggiata a tutte le presenti a fine serata. Happy Birthday Francy!

