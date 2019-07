CAFONAL ON THE BEACH - LE NOZZE DI STEFANIA ORLANDO E SIMONE GIANLORENZI RACCONTATE DALLA SASSONE, TRA TACCHI ASSASSINI E VESTITI CANDIDI, SULLA SPIAGGIA DI MACCARESE STARRING BEPPE CONVERTINI E PAOLO CALISSANO, MARTA FLAVI E RITA DALLA CHIESA, ANGELA MELILLO, MILENA MICONI, MATILDE BRANDI, PATRIZIA PELLEGRINO COL NUOVO AMORE GIANCARLO BUONTEMPO, ALESSIA FABIANI CON ALFREDO CIRILLO CHE PARE ESSERE PERÒ SOLO IL SUO AVVOCATO…

Gabriella Sassone per Dagospia

Profumo di lavanda e rosmarino e musica rock. Tacchi assassini che hanno regalato storte e capitomboli e piedi nudi sulla sabbia. Accecanti outfit candidi e il rosso infuocato del tramonto sul mare, per un colpo d'occhio spettacolare. Una ventina di paparazzi scatenati e 180 invitati. Ecco tutto quello che è successo e che nessuno vi ha raccontato al matrimonio strarock e un pizzico hippy di Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi. Un grande amore, il loro, consacrato sull’altare dopo 11 anni di convivenza. Innamorati come il primo giorno, i due si sono giurati amore eterno con un rito civile a Maccarese, sulla battigia dello stabilimento La Rambla.

stefania orlando e gabriella sassone

Ad officiare la suggestiva e romanticissima cerimonia, l'ufficiale di Stato del comune di Fiumicino. Al momento del fatidico Sì, Stefania ha detto: “Sì, con gioia!”, tra gli applausi. Subito dopo sull’altare allestito in riva al mare è arrivata Rita Dalla Chiesa che ha celebrato come un santone l’antico rito della sabbia: in un’ampolla sono stati miscelati due tipi diversi di sabbia colorata, a simboleggiare due vite distinte che diventano una sola e indissolubile come i granelli di sabbia. Testimoni della sposa, gli amici Alessio Poeta del settimanale "Chi", Andrea Macedonio e il fratello Fabio Massimo.

Testimoni dello sposo, Rocco Corsano, la sorella Giulia e la cugina Simona. Bacio di rito, foto sulla sabbia, selfie e Storie di Instagram per tutti con l’hastag #stefyesimoforever, petali di rosa lanciati sugli sposi, ciabattine infradito per quelle poche che son volute scendere dai tacchi 12 e dalle zeppe. Ma le più erano impegnate a mettersi in posa plastica per i flash con abiti svolazzanti al vento e cosce in bella vista. E se il dress code richiesto era total white, alcune (compresa la sottoscritta) hanno optato per il “bianco lunare”, ossia luccicanti abiti argentati.

2019nozzestefaniaorlando 2

La coppia non ha voluto regali ma una donazione alla Lega del Filo d’Oro: pare che gli ospiti siano stati generosissimi. Stefania, che ha 10 anni più di Simone ma il fisico statuario di una top, ha stupito con un pomposo abito lungo con strascico e corpetto nude look di Dream Sposa Atelier, che ricordava la spuma delle onde del mare. In mano un bouquet campestre con mazzetti di lavanda, rosmarino e spighe di grano. Gli sposi hanno sfilato sulla candida passerella mano nella mano fino ad arrivare davanti all’altare: Simone, in bianco, occhiali da sole e orecchino al lobo, portava in braccio la loro “figlioletta” pelosa ormai 15enne, Margot.

2019nozzestefaniaorlando 19

Ovviamente la minuscola chihuahua era vestita da sposa pure lei! “Non sono voluta arrivata al braccio di mio padre perché lui mi aveva accompagnato al mio precedente matrimonio con Andrea Roncato, con cui sono separata da 20 anni, per cui non ho voluto replicare”, ha spiegato poi la sposa. Aperitivo on the beach sui candidi lettoni in riva al mare e musica rock della band “Extra Time”.

Commosse e contente tutte le amiche e colleghe di Stefania, quelle che zompettano in tv da un programma all’altro. Ecco una sexyssima Monica Setta con la mamma, Marta Flavi in dolce compagnia, Matilde Brandi col marito Marco Costantini, Milena Miconi col marito Mauro Graiani, Angela Melillo con l’avvocato Cesare Sanmauro, Adriana Volpe con coroncina di fiori hippy in testa, Manila Nazzaro, Antonella Elia, Catena Fiorello, Marina Fiordaliso, Fanny Cadeo, Fabiola Sciabbarrasi, Myriam Fecchi.

2019nozzestefaniaorlando 20

Il più gettonato? L’elegantissimo e sempre sorridente Beppe Convertini. In splendida forma ecco il redivivo Paolo Calissano (ex della Brandi), fidanzato con la cugina della Orlando Fabiola Palese. Alcune svippate sono arrivate coi loro nuovi amori: Patrizia Pellegrino col suo Giancarlo Buontempo, Alessia Fabiani con Alfredo Cirillo che pare essere però solo il suo avvocato. Il tavolo più divertente? Quello capitanato da Alberto Salerno, boss del “MoMò Republic” con la bella compagna Silvia Ruzzoli Giacometti, Giulia Biasiolo col suo Lorenzo Angioni, Mariella Anziano del Tg3 e Rocco Corsano.

2019nozzestefaniaorlando 18

Presenti anche Pino Strabioli, Stefano Palatresi, l’attore Graziano Scarabicchi, lo stylist Marco Scorza che si è occupato del look della sposa, Angelo Perrone e Alessandro Lo Cascio, il manager di Raffaella Carrà, Sandra Milo, Gina Lollobrigida e Stefania Orlando. Spettacolari il buffet dei confetti di tutte le forme by Fabula Bomboniere di Napoli e il tavolo dei dolci con le mitiche torte di frutta dello chef Stefano Crialesi e de “La Chiara nell’Uovo”, la cake designer artefice anche della torta nuziale a più piani nelle sfumature del lilla, colore che appariva ovunque. Gran finale col lancio del bouquet poi balli scatenati a piedi nudi sempre con la band “Extra Time” con lo sposo alla chitarra e Pietro Paolacci alla voce. Un matrimonio fresco, allegro, divertente. Indimenticabile! Auguri!

